Harry Redknapp, Antonio Conte'nin yerini alıp 11 yıl sonra Tottenham'a dönmeye hazır

- Conte'nin kulüpteki geleceği belirsiz
- Redknapp bu rol için açık kapı bıraktı
- Bu göreve "hayır" diyemeyeceğini söyledi
NE OLDU? 76 yaşındaki Redknapp, 2017'de Birmingham City'deki beş aylık görevinden bu yana hiçbir takımı çalıştırmadı. Antonio Conte'nin Tottenham dümenindeki pozisyonu giderek belirsizleşirken 2008-2012 yılları arasında kulübü çalıştıran Redknapp, bu role hazır olduğunu söyledi.
NE SÖYLENDİ? Harry Redknapp, talkSPORT'a şunları söyledi: "Dürüst olacağım biri size böyle bir teklifle gelirse "hayır" demek zor olur. Bu işi sevdiğinizde hayır demekte bir hayli zorlanıyorsunuz."
Tottenham başkanının kendisini arayıp aramadığı sorulduğunda ise Redknapp şu yanıtı verdi: "Hayır, kesinlikle aramadı. Ama meydan okumak, maç kazanmak harika duygular. Bu nedenle hayır demek zor."
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