Harry Redknapp, Antonio Conte'nin yerini alıp 11 yıl sonra Tottenham'a dönmeye hazır

Tottenham'ın eski menajeri Harry Redknapp, Antonio Conte ayrılığının yakın olduğu İngiliz ekibine 11 yıl sonra geri dönmeye açık.

Conte'nin kulüpteki geleceği belirsiz

Redknapp bu rol için açık kapı bıraktı

Bu göreve "hayır" diyemeyeceğini söyledi

NE OLDU? 76 yaşındaki Redknapp, 2017'de Birmingham City'deki beş aylık görevinden bu yana hiçbir takımı çalıştırmadı. Antonio Conte'nin Tottenham dümenindeki pozisyonu giderek belirsizleşirken 2008-2012 yılları arasında kulübü çalıştıran Redknapp, bu role hazır olduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Harry Redknapp, talkSPORT'a şunları söyledi: "Dürüst olacağım biri size böyle bir teklifle gelirse "hayır" demek zor olur. Bu işi sevdiğinizde hayır demekte bir hayli zorlanıyorsunuz."

Tottenham başkanının kendisini arayıp aramadığı sorulduğunda ise Redknapp şu yanıtı verdi: "Hayır, kesinlikle aramadı. Ama meydan okumak, maç kazanmak harika duygular. Bu nedenle hayır demek zor."

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