Harry Maguire transfer iddialarına yanıt verdi

Leicester City'nin savunma oyuncusu Harry Maguire, hakkında çıkan transfer iddialarına rağmen şu an milli takıma odaklandığını belirtti.

'de forma giyen İngiliz oyuncu, hakkında çıkan transfer iddialarına açıklık getirdi.

Premier Lig'de sezonu Leicester City ile 9. sırada bitiren başarılı savunma oyuncusu, İngiltere Milii Takımı ile çıkacağı maçlara hazırlanırken bir yandan da ve ile adının anılmasının önemli olmadığını ve şu anda milli maçlara odaklandığını söyledi.

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Düzenlenen basın toplantısında konuşan 27 yaşındaki oyuncu, "Milli takımda olduğum dönemlerde hakkımda çıkan transfer spekülasyonları ile ilgilenmiyorum. Çok kısa bir süre içinde milli maçlara çıkacağız, bu konuları şu anda konuşmak yanlış olur." ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı, 6 Haziran Perşembe günü ile Finali'nde karşılaşacak.

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