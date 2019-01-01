Harry Maguire, rekor bedelle Manchester United'da!

Kırmızı Şeytanlar'ın renklerine bağladığı 26 yaşındaki İngiliz stoper, tarihin en pahalı defans oyuncusu oldu.

Premier Lig'in dev kulüplerinden , 'nin İngiliz savunma oyuncusu Harry Maguire için uzun süredir girişimlerde bulunuyordu.

Nihayet mutlu sona ulaşan Kırmızı Şeytanlar'ın, 26 yaşındaki futbolcu için Leicester City'e 88 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Böylece Maguire, 84 milyon euro karşılığında 'a transfer olan Virgil van Dijk'ı geride bırakarak futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu oldu.

Haberin devamı aşağıda

İngiliz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Maguire ile 6+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Maguire ayrıca Paul Pogba'nın ardından kulüp tarihinin de en pahalı ikinci transferi oldu.



2018'de 'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Maguire, geçtiğimiz sezon Leicester City'de 32 resmi maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.