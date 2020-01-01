Harry Maguire: Kaçırıldığımızı zannettim

Yunanistan'da bir eğlence mekanında karıştığı kavga sonrası tutuksuz yargılanan Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire sessizliğini bozdu.

'ın kaptanı Harry Maguire, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir eğlence yerinde karıştığı kavga sonrası fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlu bulunmuştu.

Tutuksuz yargılanması nedeniyle duruşmaya katılmayan Maguire, BBC'ye verdiği röportajında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiliz futbolcu, hayatından endişe ettiğini belirterek olayı şöyle anlattı:

Daha fazla takım

"İki adam kız kardeşime doğru yaklaştı. Nereli olduğunu sordular, kardeşim cevap verdi. Sonra nişanlım, kardeşimin nefes nefese koşarak geldiğini gördü."

Haberin devamı aşağıda

"Kaçırıldığımızı zannettim. Dizlerimizin üzerine çöktük, ellerimizi havaya kaldırdık. Daha sonra bacağıma vurdu ve 'Kariyerin bitti, bir daha futbol oynayamayacaksın' dedi. O anda polis olma ihtimallerinin olmadığını düşündüm. Kim olduklarını bilmiyorum, kaçmayı denedim. Hayatımdan endişe ettim."

"Kimseye bir özür borcumun olduğunu düşünmüyorum. Özür, yanlış bir şey yaptığınız zaman dilenir. Sadece kulübü ve taraftarlarımızı bu duruma düşürdüğüm için üzgünüm.