Manchester United

Harry Maguire hakkındaki iddialardan suçlu bulundu

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Harry Maguire Manchester United
Getty
Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, Yunanistan'da fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlu bulundu.

Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir eğlence yerinde karıştığı kavga sonrası tutuksuz yargılanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlu bulundu.

Mikanos Adası'ndaki duruşmaya tutuksuz yargılanması nedeniyle katılmayan ve avukatının temsil ettiği Maguire, fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlu bulundu.

Devam eden yargı sürecinde Harry Maguire'a kısa süreli hapis cezası verilmesi ve bunun para cezasına çevrilmesi bekleniyor.

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    Maguire, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ve Danimarka ile karşılaşacak İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosuna da çağrıldı.

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