Harry Kane'den Tottenham'a kötü haber

Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'in ayak bileğindeki sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.

'ın yıldız ismi Harry Kane, takımının Şampiyonlar Ligi'nde 'yi 1-0 yendiği maçın 58. dakikasında ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Tottenham Teknik Direktörü Pochettino maçın ardından yaptığı açıklamada "Çok çok üzücü. Zor bir süreç olacak ve onu özleyeceğiz. Belki de sezonun geri kalanı boyunca" diyerek futbolcusunun sezonu kapatmış olabileceğine dikkat çekmişti.

Tottenham'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kane'in sol ayak bileğindeki bağlarda ciddi yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Kane'in tedavisine başlandığı aktarılırken, futbolcunun sahalara ne zaman döneceği konusunda ise bilgi verilmedi.

İngiliz basınına göre bu sezon 39 maçta 24 kez rakip fileleri havalandıran Kane'in sezonun kalan maçlarında forma giymesi beklenmiyor.