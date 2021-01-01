Tottenham'a kötü haber: Harry Kane'den ayrılık sinyali

Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldız ismi Harry Kane, transferiyle ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.

Son yıllarda transfer dönemlerinde adı haberlere en fazla konu olan isimlerden Harry Kane'in bu yaz Tottenham'dan ayrılabileceği konuşuluyor. Yıldız oyuncu da bu konudaki kararsızlığını ortaya koydu.

Harry Kane neler söyledi?

İngiltere Milli Takımı kampında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kane'e "Tottenham'dan ayrılman gerektiğini düşünüyor musun?" diye bir soru yöneltildi.

"Bence şu anda cevaplaması zor bir soru. Tüm konsantrasyonumu İngiltere Milli Takımı'nda oynayacağımız iki maça ve sezonun geri kalanında Tottenham'a veriyorum. Yazın oynayacağımız Avrupa Şampiyonası'na odaklanmalıyım.

Dedikodular hakkında kafa yormak performansıma zarar verir. Her zaman tek bir hedefe odaklanmayı isterim. Bu sezonu Tottenham ile güçlü bir şekilde bitirmek istiyorum. Umarım harika bir Avrupa Şampiyonası geçiririm.

Ben spekülasyonların mümkün olduğunca dışında kalmaya çalışıyorum. Sezon sonuna kadar sahada işimi yapmaya odaklandım ve sonra neler olacağını göreceğiz."

Hiç kupası yok

Tottenham formasıyla 327 maçta 215 gol atan Harry Kane, bu muhteşem performansına rağmen Tottenham ile hiç kupa kazanamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasına rağmen kupayı kazanamayan Tottenham'ın önünde Carabao Cup finalinde oynayacağı Manchester City maçı var.