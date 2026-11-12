Harry Kane, perşembe akşamı Avrupa Uluslar Ligi karşılaşmaları kapsamında Wembley Stadı'nda oynanan maçta ülkesi İngiltere'yi Hırvatistan karşısında 2-1'lik galibiyete taşıdı.

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Altın Top ödülünü kazanmasının ardından maç öncesinde kendisi için bir tören düzenlenen Bayern Münih forveti, galibiyet golünü penaltıdan kaydederek Üç Aslanlar'ın grubu lider tamamlama umutlarını canlı tuttu; takım, önümüzdeki pazar günü Metropolitano Stadı'nda son hafta maçında İspanya'yı yenmesi halinde grubu birinci sırada bitirebilecek.

Hırvatistan Milli Takımı karşısındaki mücadelenin ardından basına konuşan Kane, teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki ve Çek Cumhuriyeti'ni (2-0) yenerek kendi görevini yerine getiren İspanya Milli Takımı'na meydan okuma havası taşıyan bir mesaj gönderdi.

Sport gazetesi, Harry Kane'in açıklamalarını yayımladı. Kane, "Kesinlikle, hedefimiz grubu lider tamamlamak" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "İlk maçtan sonra, burada onlara kaybettiğimizde, çok daha iyi bir performans ortaya koyabileceğimizi biliyorduk. Kendimize şunu söyledik: bir sonraki karşılaşmaya kadar tüm maçları kazanacağız, sonra ne olacağını göreceğiz. Şimdi ise pazar günü, neler başarabileceğimizi kanıtlamak için mükemmel bir fırsatımız var."

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İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ayrıca maç öncesinde kendisi için düzenlenen törenden dolayı duyduğu minnettarlığı da dile getirerek şöyle konuştu: "Maçın başındaki karşılama harika ve muhteşem bir jestti. Top yuvarlanmaya başladığında ise en önemli şey galibiyeti elde etmek ve üç puanı almak oluyor."

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Şöyle belirtti: "Bu akşamki maçta yeteneklerini kanıtlamak isteyen güçlü bir takımla karşılaştık. Maçın büyük bölümünde iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Son dakikalarda biraz yorgunluk hissettik ama genel olarak bu, bize pazar günü büyük bir maç oynama fırsatı veren harika bir galibiyetti."

Penaltıyı kullanırken hissettiklerini anlatan Kane, "Her zamanki gibiydi. Bayern Münih ile son penaltımı kaçırmıştım, bu yüzden bir sonraki denemede telafi etmeye çalışmanın her zaman önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Sözlerini şöyle vurguladı: "Üst üste iki penaltı kaçırmamaya ve penaltıyı iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Dün her zamanki gibi antrenman yaptım, şimdi ise mesele sadece sahaya çıkıp iyi bir performans sergilemek."

İngiliz forvet, sözlerinin sonunda maçla ilgili kısa bir değerlendirme yaparak şöyle dedi: "Özellikle kendi yarı sahamızda topu gereğinden fazla kolay kaybettiğimizi düşünüyorum, bu da maçın temposunu biraz yavaşlattı."

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Şöyle ekledi: "İki ya da üç gol atmaya yetecek kadar fırsatımız oldu ama iyi bir takımla karşılaştık. Şu anda hem kulüplerimizle hem de milli takımlarımızla zorlu bir maç serisi oynuyoruz, bu yüzden her şeyin her zaman mükemmel gitmesini bekleyemeyiz."

Sözlerine şunları da ekledi: "Elbette, bazı yönlerde kendimizi geliştirebileceğimizi biliyoruz ve pazar günü kazanmak istiyorsak bunu yapmamız gerekecek. Ama sonuçta en önemlisi, bu akşam galibiyeti elde etmiş olmamız."

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İspanya Milli Takımı, 3. Grup'un lideri konumunda; puanını tam (15 puan) tutarak, ikinci sıradaki İngiltere'nin 3 puan önünde yer alıyor.