Harry Kane: Yeniden sahaya çıkmaya hazırım

Tottenham'ın golcü oyuncusu, sakatlığını atlattığını ve formasına kavuşmayı beklediğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen Harry Kane, takımının 1 Ocak'ta oynadığı maçında sakatlanarak oyundan çıkmış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Daha önce sezonu kapattığı açıklanan Kane, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig, yeniden başladığı takdirde yeniden sahalara dönebilecek.

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Sky Sports'a konuşan 26 yaşındaki oyuncu "Ara verilmeden önce takımla antrenman yapmak dışında her şeyi yapabiliyordum. Bu dönemde ise takımımla birlikte internet üzerinden çalışmalara devam ettim. Geçen hafta da sahaya çıkıp bire bir eğitim yaptım. Dışarı çıkıp topa yeniden dokunabilmek harika bir duygu. Sezon ne zaman başlarsa başlasın oynanacak ilk maç için hazır olacağım." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Tottenham, Haziran ortasında yeniden başlatılması planlanan Premier Lig'de oynadığı 29 maçta topladığı 41 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

Sakatlığı nedeniyle 2020 yılının ilk gününden sonra bir daha maça çıkamayan Harry Kane ise bu sezon oynadığı 25 resmi maçta 17 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.