Harry Kane, Tottenham'dan ayrılmayı düşünüyor

İngiliz golcü Harry Kane, Şampiyonlar Ligi vizesi elde edilmemesi halinde takımı Tottenham'dan ayrılmayı planlıyor.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonki görüntüsünden uzak bir grafik çizen , en önemli yıldızını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

The Telegraph'ın haberine göre Kuzey Londra ekibinin yıldız golcüsü Harry Kane, Şampiyonlar Ligi vizesinin elde edilememesi halide önümüzdeki yaz takımdan ayrılmayı planlıyor.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Kane'in, İngiltere Milli Takımı ile EURO 2020'de oynayıp oynayamayacağı ise henüz netleşmedi.

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Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinden koştuğu 27 yaşındaki golcünün takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ligde oynadığı son iki maçı kaybeden ve Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e 1-0 mağlup olan Tottenham, Premier Lig'de 40 puanla yedinci sırada yer alıyor.