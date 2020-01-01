Harry Kane: Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim

Tottenham'ın golcü oyuncusu, kulüpteki geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı.

İngiliz ekiple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Harry Kane'in peşinde başta olmak üzere ve gibi Avrupa devleri bulunuyor.

İngiliz golcü, kulübüyle sözleşmesi olmasına rağmen kariyerinin geri kalanıyla ilgili hala kesin bir karar vermiş değil.

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Eski futbolculardan Jamie Redknapp'ın Instagram'dan yaptığı canlı yayına konuk olan Kane, taraftarların sorularına yanıt verdi.

Daha fazla takım

Kane "Bu sorular bana çok soruluyor. Şimdilik ne ayrılacağımı söyleyebilirim ne de kalacağımı... 'ı seviyorum. Tottenham'ı her zaman çok seveceğim. Söylediğim gibi eğer takımın doğru yolda olduğunu hissetmezsem, kalacağımı düşünmüyorum. Tutkulu bir oyuncuyum. Gelişmek ve daha iyi olmak istiyorum. En iyilerden biri olmak istiyorum. Bu da tamamen takımda neler olacağına bağlı. Kesin olarak karar vermedim. Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Ocak ayındaki maçında ciddi bir sakatlık geçiren 26 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 17 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.