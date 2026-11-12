İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve Bayern Münih forveti Harry Kane, Michael Carrick'in görevine son verilmesi durumunda Manchester United'ın Mauricio Pochettino ile anlaşması halinde "harika bir teknik direktör" elde edeceğine inanıyor.

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Manchester United'ın, Premier Lig tarihindeki en kötü sezon başlangıcının ardından Carrick'i mevcut uluslararası ara döneminde görevden alması bekleniyor.

Geçtiğimiz pazar günü kendi sahasında Aston Villa ile oynadığı 4-4'lük beraberlik, Manchester United'ı Premier Lig'de on maçta yalnızca bir galibiyetle on sekizinci sıraya geriletti. Carrick'in takımı ayrıca eylül ayında kendi sahasında Brighton'a 3-2 mağlup olarak Carabao Cup'a da veda etti.

Manchester United, ABD Millî Takımı'nın teknik direktörü Pochettino ile zaten ilkesel bir anlaşmaya vardı; ancak sözleşmesi 10 milyon dolar (7,4 milyon sterlin) değerinde bir ceza şartı içeriyor. Arjantinli teknik adamın, United'ın 22 Kasım'da Liverpool'a karşı oynayacağı Premier Lig maçına hazır olması bekleniyor.

Kane, Tottenham'da beş yıl boyunca Pochettino ile birlikte çalışmış ve bu süreçte Lig Kupası finaline ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmışlardı. Kane, 54 yaşındaki teknik adamın Manchester United'a gelmesi ihtimalini destekledi.

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Pochettino'nun Old Trafford'a gelme ihtimali hakkında sorulduğunda Kane şunları söyledi: "Mauricio ile aramızdaki ilişkinin harika olduğu ortada."

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İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre şöyle ekledi: "Onu, kariyerim ve gelişimim üzerinde büyük etkisi olan teknik adamlardan biri olarak zikretmiştim. Kariyerimin o aşamasında onun yönlendirmesine ve beni motive etme biçimine ihtiyacım vardı; sadece sahanın içinde değil, dışında da. Son derece faydalı oldu."

İngiliz forvet açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Harika bir teknik adam olduğu ortada; dünyanın en büyük kulüplerini çalıştırdı. Benim açımdan, onu övmek için yeterli kelime bulamıyorum."

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Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Ne olacağını görmek için beklememiz gerekecek, ama onun harika bir insan, dahası harika bir teknik direktör olduğunu biliyorum."

Harry Kane, Tottenham Hotspur'da kulübün altyapısından yetişip 2014-2015 sezonundan itibaren ilk takımda kendini kanıtlayarak güçlü bir şekilde öne çıktı. Kulüp bünyesinde yaklaşık 10 yıl geçirdi ve tüm kulvarlarda 435 maçta 280 golle kulübün tarihî gol kralı oldu. Ayrıca Premier Lig'de 213 gol kaydetti, üç kez Premier Lig Gol Krallığı'na uzandı ve 2019 yılında takımıyla Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.

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Ağustos 2023'te Kane, Tottenham'daki kariyeri boyunca kazanamadığı kupaların peşinde yeni bir deneyim yaşamaya karar vererek Bayern Münih'e transfer oldu. Alman Ligi'nde hızla parladı; ilk sezonunda 36 golle ligin gol kralı olduktan sonra iki kez Almanya Ligi şampiyonluğu, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı. Böylece, eski kulübünde yıllarca büyük kupalar kazanamadan en önemli golcülerden biri olarak kaldıktan sonra takım bazında kupalar toplamaya başladı.