Harry Kane kendi bonservis bedelini açıkladı

Tottenham'ın yıldız isimlerinden Harry Kane, Başkan Dany Levy'nin kendisini 100 milyon pound'a satabileceğini ifade etti.

İngiltere Premier Lig'in de Jose Mourinho ile başlayan Tottenham sezonun hayal kırıklıklarından biri oldu.

Takımın en önemli ismi Harry Kane her fırsatta, artık kupalar kazanmak için transfer olmak istediğini söylüyor. Yıldız oyuncu bu isteğini yineledi.

Harry Kane neler söyledi?

Sky Sports'ta Gary Neville ile söyleşi yapan İngiliz yıldız, Başkan Dany Levy ile aralarındaki ilişkiden bahsetti.

"Kesinlikle başkanla oturup konuşmamız ve bir karar vermemiz gerekiyor. Başkan ile aramızda güzel bir ilişki var. Umarım yakında yapacağımız görüşmede de dürüstlüğümüz devam eder.

"Bence başkan, 'Harry'i bu yaz 100 milyon pound verirlerse satarım. 2-3 yıl sonra ondan bu kadar yüksek bir bonservis bedeli elde edemem' diye düşünebilir.

"Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyorum. Bunun için yanıp tutuşuyorum diyemem ama, büyük maçlarda oynamak istiyorum. Hiçbir zaman, 'Kariyerim boyunca Tottenham oynayacağım' demedim. 'Tottenham'dan kesin olarak ayrılmak istiyorum' da demedim."

Harry Kane bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Premier Lig'de 34 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 22 gol atarken 13 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

27 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlar ise 48 karşılaşmada 32 gol ve 16 asistlik bir performans gösterdi.