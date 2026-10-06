Harry Kane, İngiltere adına 90 gol barajını aştı

İngiltere, Uluslar Ligi C Grubu'nda dokuz puana ulaştı. Teknik direktör Thomas Tuchel, salı günü Wembley'de takımının Çekya'yı 3-0 mağlup ettiğini gördü. Harry Kane, İngiltere formasıyla bir kez daha gol attı ve milli takım gollerini 91'e çıkardı.

Ev sahibi ekip 1-0'da şanslıydı; Vladimir Coufal, 27. dakikada topu talihsiz bir şekilde kendi ağlarına gönderdi. Devre arasına birkaç dakika kala Morgan Rogers, topu Kane'e adeta al da at şeklinde hazırladı ve yıldız golcü yakın mesafeden bitirdi.

Kane, devre arasında sonra da gol aramayı sürdürdü ve sert şutunun üst direğe çarpıp auta gitmesiyle şanssızlık yaşadı. Kısa süre sonra kaleci Lukas Hornicek, Jude Bellingham'ın golüne etkileyici bir kurtarışla izin vermedi.

Kane'in 91. golü 57. dakikada geldi. İngiltere'nin hücum lideri, bir korneri doğru değerlendirdi ve ardından kafa vuruşuyla ağları buldu. Böylece Çekya ekibinin direnci de kırılmış oldu.

Tuchel, son bölümde birkaç değişiklik daha yaptı ve başta Bellingham olmak üzere bazı isimleri dinlendirdi. İngiltere, tek taraflı geçen maçı rahat şekilde tamamladı ve C Grubu'nda hanesine önemli üç puan daha yazdırdı.

İngiltere, Uluslar Ligi'ne 12 Kasım'da Hırvatistan karşısında devam edecek. Grup aşaması ise 15 Kasım'da dünya şampiyonu İspanya ile oynanacak maçla tamamlanacak.