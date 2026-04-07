Harry Kane, galibiyete rağmen: Real Madrid karşısında son vuruşumuz eksik kaldı

Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane, takımının bu Salı akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid karşısında daha iyi bir performans sergileyebileceğini düşünüyor.

Bayern Münih, Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu Stadyumu'nda 2-1 galip gelerek, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Bayern Münih'in gollerini 41. ve 46. dakikalarda Luis Díaz ve Harry Kane attı, Real Madrid'in tek golünü ise 74. dakikada Kylian Mbappé kaydetti.

İkinci maç, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak ve bu maçın galibi, Paris Saint-Germain ile Liverpool arasındaki maçın galibi ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacak.

Harry Kane, TNT Sports kanalına verdiği röportajda şunları söyledi: "Madrid'e gelip olumlu bir sonuç elde etmenin her zaman zor olduğunu biliyorduk. İyi bir performans sergiledik, daha iyisini de yapabilirdik. Belki de son pasımız, son vuruşumuz eksik kaldı, çünkü bazı iyi fırsatlar yakaladık. Ancak bunun nedeni Real Madrid'e de bağlı."

Harry Kane, kaleci Manuel Neuer'in "harika" kurtarışlarını överek şunları ekledi: "Bu galibiyetten çok mutlu olabiliriz. Birlikte harika anlar yaşadık. Şu anda sezonun kritik aşamalarındayız, bu yüzden bu seviyeyi korumayı umuyoruz. Her zaman tehlikeli hissediyoruz ve her zaman gol atabileceğimizi hissediyoruz, bu gece de deplasmanda bunu tekrar başardık."

Ve şöyle devam etti: "İyi durumdayız, ancak sadece bir gol öndeyiz ve işler hızla değişebilir. Odaklanmamız gerekiyor. Cumartesi günü deplasmanda (St. Pauli karşısında) önemli bir Bundesliga maçımız var, bu yüzden şu anda yapmamız gereken tek şey dinlenmek ve o maça odaklanmak. Gelecek hafta, bugün sergilediğimiz performansı tekrarlamaya çalışacağız."

Ayrıca okuyun: Arbeloa meydan okuyor: Münih'te kazanabilecek bir takım varsa o da Real Madrid'dir



