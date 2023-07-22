Harry Kane forması, Tottenham'ın yeni menajerini çıldırttı! Muhabiri azarladı

Tottenham menajeri Ange Postecoglou, basın toplantısına "Harry Kane" yazılı 9 numaralı Bayern Münih formasıyla gelen Alman muhabiri azarladı.

Postecoglou, Alman muhabiri eleştirdi

Muhabir, Harry Kane yazılı Bayern forması getirdi

Tottenham hazırlık maçında Leicester ile karşılaştı

NE OLDU? Tottenham patronu Ange Postecoglou, Leicester City ile yaptıkları hazırlık maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ancak basın toplantısına Alman bir muhabir üzerinde Harry Kane yazılı 9 numaralı Bayern Münih formasıyla geldi. Tottenham menajeri, basın toplantısına bu formayla katılım gösteren Alman muhabirin jestinden memnun kalmadı.

NE SÖYLENDİ? Postecoglou muhabire şu sözlerle çıkıştı: "Orada yeterince gülüp eğlendiniz mi? Sırf bunun için uzun yoldan geldin. Sağ ol."

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih'in bu yaz Harry Kane'i kadrosuna katacağı söylenirken Tottenham, Alman devinden gelen iki büyük teklifi reddetti. Ancak söylenenlere göre, Bayern Münih, İngiliz oyuncu için üçüncü teklifini hazırlıyor.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE

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SIRADA NE VAR? 23 Temmuz'da Bangkok'ta Leicester ile karşılaşan Tottenham, 26 Temmuz'da Singapur'da Lion City Sailors ile karşılaşacak.