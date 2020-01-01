Harry Kane: Euro 2020'de kesinlikle olacağım

Beklenenden daha kısa sürede sahalara geri dönmeyi uman Kane, bu yaz İngiltere Milli Takımı'nı yalnız bırakmayacağını söyledi.

'da bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Harry Kane, birkaç hafta daha forma giyemeyeceğini, ancak için tamamen hazır duruma geleceğini açıkladı.

Nisan ayında sahalara geri dönmeyi uman golcü oyuncu, Evening Standard' a yaptığı açıklamada, "Kafamda Euro 2020'de kesinlikle varım" ifadesini kullandı.

Bu arada başka bir şanssızlık yaşamaması hâlinde Avrupa Şampiyonası'nda olacağını söyleyen Kane, "Hâlâ A takımla antrenmanlara çıkmıyorum; ancak spor salonunda çok çalışıyor ve sürekli güçleniyorum" dedi.

Daha fazla takım

Birkaç hafta daha forma giyemeyeceğini, sonrasında tekrar oynamaya başlayacağını belirten yıldız oyuncu, "Hangi maçta geri döneceğimi şu anda tahmin etmek istemiyorum; ancak bunun nisan ayının ortalarında olacağını umuyorum" şeklinde konuştu.