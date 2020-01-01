Tottenham

Harry Kane, eski takımına sponsor oldu

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Harry Kane, İngiltere 2. Lig'de mücadele eden eski takımı Leyton Orient'e, forma göğüs sponsorluğu hakkını satın alarak yardımda bulundu.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen İngiliz golcü Harry Kane, Haven House Bakım Evi ve Mind Vakfı işbirliği ile bir dönem kiralık olarak oynadığı Leyton Orient'e destek oldu.

26 yaşındaki futbolcu, İngiltere 2. Lig'de mücadele eden eski takımının forma göğüs sponsorluğu hakkını satın aldığını resmî Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Leyton Orient'in 2020-21 sezonunda iç sahada giyeceği formanın göğsünde koronavirüs salgını ile en ön saflarda mücadele eden tüm çalışanlara bir teşekkür mesajı yer alacak.

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    Deplasman ve üçüncü formada ise Haven House Bakım Evi ve Mind Vakfı'na yer verilecek.

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