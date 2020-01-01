Harry Kane, eski takımına sponsor oldu

Harry Kane, İngiltere 2. Lig'de mücadele eden eski takımı Leyton Orient'e, forma göğüs sponsorluğu hakkını satın alarak yardımda bulundu.

Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen İngiliz golcü Harry Kane, Haven House Bakım Evi ve Mind Vakfı işbirliği ile bir dönem kiralık olarak oynadığı Leyton Orient'e destek oldu.

26 yaşındaki futbolcu, İngiltere 2. Lig'de mücadele eden eski takımının forma göğüs sponsorluğu hakkını satın aldığını resmî Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3 — Harry Kane (@HKane) May 14, 2020

Leyton Orient'in 2020-21 sezonunda iç sahada giyeceği formanın göğsünde koronavirüs salgını ile en ön saflarda mücadele eden tüm çalışanlara bir teşekkür mesajı yer alacak.

Daha fazla takım

Deplasman ve üçüncü formada ise Haven House Bakım Evi ve Mind Vakfı'na yer verilecek.