Harry Kane, eski takımına sponsor oldu

Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen İngiliz golcü Harry Kane, Haven House Bakım Evi ve Mind Vakfı işbirliği ile bir dönem kiralık olarak oynadığı Leyton Orient'e destek oldu.

26 yaşındaki futbolcu, İngiltere 2. Lig'de mücadele eden eski takımının forma göğüs sponsorluğu hakkını satın aldığını resmî Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3