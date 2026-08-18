Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı forması giyen forvet Harry Kane, geçen sezon boyunca sergilediği olağanüstü performansların ardından bu yıl "Ballon d'Or" ödülünü kazanma ihtimaline büyük bir heyecanla yaklaştığını dile getirdi ve futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülünü kazanmanın kendisi için muhteşem bir onur olacağını vurguladı.

Dünyanın en iyi oyuncusuna verilen bu saygın ödülün, 2025-2026 sezonundaki en dikkat çeken bireysel başarıları ve performansları ödüllendirmek amacıyla 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da sahiplerine dağıtılması planlanıyor. Söz konusu sezon, Kane'in kulübü ve İngiltere Milli Takımı ile birlikte 73 gol kaydederek dikkat çekici bir çıkış yakalamasına sahne oldu.

Ödüle aday gösterilmesiyle ilgili konuşan Kane, ESPN'in aktardığına göre şunları söyledi: "Geçen yıl boyunca sergilediğim performans ve seviyeden büyük gurur duyuyorum; çünkü Ballon d'Or, bir oyuncunun ulaşmayı hedefleyebileceği en yüksek bireysel nişandır."

Kane sözlerine şöyle devam etti: "Muhteşem bir sezon geçirdiğimi biliyorum, ancak şu anda odağım her zamanki gibi yeni sezona yönelik. Ödül benim elimde değil; sahada elimden gelen her şeyi yaptım ve artık iş oy verenlerin ve medya mensuplarının tercihine kaldı; bunlar kontrolüm dışında olan şeyler ve sonuçların ne getireceğini göreceğiz."

İngiliz forvet açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Elbette ödülü kazanmam muhteşem bir başarı olur, ancak kararın kesinleşmesine yaklaşık iki ya da üç ay var, bu yüzden şu an için ödül aklımı tamamen meşgul etmiyor."

Kane, geçen sezon Bayern Münih'i Almanya Ligi ve Almanya Kupası şampiyonluklarına taşımış, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmiş; ancak daha sonra şampiyonluğa uzanan Paris Saint-Germain karşısında elenmişti.

Uluslararası düzeyde ise Kane, ülkesinin milli takımı için 12 gol kaydetti; bunların arasında, İngiltere'nin yolculuğunun Arjantin Milli Takımı karşısında yarı finalde sona erdiği Dünya Kupası'nda attığı goller de bulunuyor.

Hatırlatmak gerekirse, Ballon d'Or daha önce altı kez İngiliz oyunculara gitti: Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 ve 1979) ve son olarak 2001 yılında Michael Owen. Ödülün son edisyonunun sahibi ise Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Fransız Ousmane Dembélé.