Harry Kane'e özel forma! Bayern Münih, Ballon d'Or kazananını özel bir şekilde onurlandırıyor

Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübü Bayern Münih, Kane'in prestijli bireysel ödülü kazandığının açıklanmasının hemen ardından pazartesi akşamı Allianz Arena'yı altın rengiyle aydınlattı. Bu renk, Kane'in kazandığı Altın Top'a uygundu.

İngiliz millî forvetin başarısı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda da benzer şekilde kutlandı. Stadyumun üzerindeki kemer tamamen altın rengiyle aydınlatılırken Kane, üzerine yansıtılan bir yazıyla tebrik edildi.

Bayern ayrıca Kane'in onuruna özel bir forma çıkaracağını duyurdu. Münih ekibinin resmî mağazasında, mevcut iç saha formasına yönelik özel bir baskı pazartesi akşamından itibaren satışa sunuldu. Baskıda Kane'in 9 numarası, orijinalindeki beyaz yerine altın renginde.

33 yaşındaki forvet, pazartesi akşamı Londra'da düzenlenen törende Kylian Mbappe'yi (Real Madrid) ve Lamine Yamal'ı (FC Barcelona) az farkla geride bırakarak kariyerinde ilk kez Ballon d'Or'u kazandı.

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France-Football dergisinin genel yayın yönetmeni Vincent Garcia daha sonra, Kane'in ikinci sıradaki Mbappe'yi son derece küçük bir farkla geride bıraktığını doğruladı. Buna göre yarış, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'nin Real Madridli Vinicius Junior'ı yalnızca 41 puan farkla geçtiği 2024'tekinden bile daha çekişmeliydi.

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Harry Kane, Bayern Münih'e neler söyledi?

Teşekkür konuşmasında şu anki kulübünü özellikle öven Kane, Münih'te "bir oyuncu, bir insan ve bir lider olarak" kendini geliştirdiğini söyledi.

Kane, Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübündeki takım arkadaşları olmadan "bu mümkün olmazdı" dedi ve şöyle devam etti: "Beni motive etme biçiminiz ve birbirimizi en üst düzeyde performans göstermeye teşvik etmemiz benim için çok şey ifade ediyor. Bayern Münih'te oynamak bir onur. Sizi temsil etmek gerçek bir ayrıcalık. Bu kupayı Bayern Münih'e götüreceğim için çok mutluyum."

İngiliz futbolcu, hastanede bulunan Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'ye de bir mesaj gönderdi: "Umarım bu başarı sana biraz güç verir." Tüm teknik ekibe de teşekkür eden Kane, "Sizinle birlikte olduğumdan beri bir oyuncu, bir insan ve bir lider olarak kendimi geliştirdim" dedi.

Kulüp başkanı Herber Hainer, Bayern Münih için "gurur verici bir gün" olduğunu söyledi. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ise Kane'i kulüp için "bir kazanım" olarak nitelendirdi.