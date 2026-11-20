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Harry Kane'den kötü haber. Golcü, cuma günü FC Köln karşısında (1-1) ayak bileğinden sakatlandı. Bayern Münih, sindezmoz bağının yırtıldığını doğruladı. Sky'a göre Kane'in iyileşmesi yaklaşık üç ay sürecek.

Kane için işler ilk yarıda ters gitti. Ceza sahasındaki bir mücadelede yere ters basan golcü, sakatlığının ciddi olduğunu anladı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Kane'in sakatlığı, hâlihazırda sakatlık krizi yaşayan Bayern için büyük bir darbe. Luis Díaz, Ismael Saibari ve Serge Gnabry de cuma günü forma giyemedi; yoklukları hissedildi.

33 yaşındaki Kane, kısa süre önce Ballon d'Or'u kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Tottenham Hotspur'dan 2023'te transfer olduğundan bu yana 163 maçta 156 gol atarak durmaksızın gol kaydediyor.

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Michael Olise de sakatlanarak oyundan çıktı ve Sky haberine göre stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı. Bayern, Fransız oyuncunun ayağının ön kısmında ezilme meydana geldiğini açıkladı. Alman basını, Olise'nin gelecek hafta yeniden oynayabilecek durumda olacağını düşünüyor.

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Ayrıca Díaz'ın gelecek hafta Bayern kadrosuna dönmesi bekleniyor. Kolombiyalı oyuncu bir ay önce kasından sakatlanmıştı. Çarşamba günü Lille OSC'ye karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

Teknik direktör Vincent Kompany'ye maç sonu basın toplantısında, ocak ayında yeni bir forvet isteyip istemediği soruldu. Belçikalı teknik adam, "İki ay sonra ne yapılması gerekebileceği hakkında hiç konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

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"Şu anda ilgilendiğim tek şey, önümüzdeki maçlar ve bu duruma rağmen puan toplamaya, galibiyetler almaya devam etmemizi sağlamak."

"Şu anda elimizde bulunan oyuncular en büyük önceliğimiz. Görevimiz bu maçlarda iyi performans göstermek ve taraftarlarımızla birlikte birbirimize destek olarak bu süreci atlatmaya çalışmak. Şu anda başka hiçbir şeyin önemi yok" dedi Kompany.