Harry Kane değil: Hilal, kasalarını İngiltere'nin golcüsüne açıyor

Hilal, mevcut yaz transfer döneminde İngiltere Milli Takımı'ndan yeni bir forvetle anlaşmak için kasasının kapaklarını açtı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Hilal'in mevcut yaz transfer döneminde İngiliz forvet Ollie Watkins'i kadrosuna katmak amacıyla Aston Villa'ya bir teklif sunduğunu söyledi.

Romano, kişisel "X" hesabından yaptığı bir paylaşımda, Suudi kulübünün transferi bitirmek için İngiliz kulübüne bonuslar dahil 45 milyon euro teklif ettiğini açıkladı.

Bu teklif, Hilal'in Watkins'i kadrosuna katmak için Aston Villa'ya sunduğu üçüncü teklif oldu; zira İngiliz kulübü, yine Romano'ya göre "El Zaim"in daha önceki iki teklifini reddetmişti.

Kendi cephesinde, 30 yaşındaki oyuncu mevcut yaz transfer döneminde Hilal'e transfer olmakla ilgili görünüyor; ancak işlerin resmî olarak sonuçlanmasından önce "Villans"ın onayını almak için beklemesi gerekecek.

Watkins, mevcut yaz transfer döneminde Hilal'in kadrosuna katmak istediğini gösterdiği ikinci İngiliz forvet oldu; kendisinden önce adı yine Kingdom Arena sahasıyla anılan Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane vardı.

Bu gelişme, Hilal'in mevcut yaz transfer döneminde Fransız forvet Karim Benzema'dan kurtulma isteği doğrultusunda, gelecek sezon takımına liderlik edecek yeni bir forvet aradığı bir dönemde geldi.

Watkins'in geçtiğimiz yıllarda İngiltere Premier Ligi'nin en iyi forvetlerinden biri olduğu belirtiliyor; nitekim geçen sezon Aston Villa ile çıktığı 55 maçta 21 gol atarken 5 gole de asist yaptı.

İngiliz forvet, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımının oyuncularından biriydi; ancak yalnızca iki maçta yedek olarak sahaya çıktı ve bu maçlarda ne gol atmayı ne de asist yapmayı başarabildi.