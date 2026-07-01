Harry Kane, cesur Kongo karşısında İngiltere’nin utanç verici bir yenilgiyi önledi

İngiltere, Çarşamba günü Dünya Kupası son 16 turunda Kongo'yu 2-1 mağlup etti. Thomas Tuchel'in takımı uzun süre 0-1 geride kaldı, ancak Harry Kane maçın son dakikalarında attığı iki golle takımını kurtaran isim oldu.

Brian Cipenga, 6. dakikada Jordan Pickford'u kısa köşeye attığı şutla alt ederek şok bir gol kaydetti. Bu gol, özellikle Harry Kane, Jude Bellingham ve Noni Madueke ile Atlanta'da hızlı bir beraberlik golü arayışında olan İngiltere için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Ayrıca kaleci Lionel Mpasi, ilk yarıda geçilmez olduğunu gösterdi. Kongolu kaleci, Bellingham’ın kafa vuruşunu güzel bir şekilde kurtardı ve Kane’in de birçok kez gol atmasını engelledi. Mpasi, Kane’e yumruklarıyla dokunmuş gibi göründüğünde forvet penaltı istedi, ancak top penaltı noktasına gitmedi.

Yoane Wissa büyük bir fırsatı kaçırıp direğe çarptığında İngiltere çok şanslı kurtuldu. Dolayısıyla Tuchel’in devre arasında yapması gereken çok iş vardı, ancak oyuncu değişikliği yapılmadı. İkinci yarıda da oyun tablosu aynıydı: İngiltere beraberlik golünü ararken, Kongo kontratak fırsatlarını kolluyordu. Özellikle İngilizler çaresiz görünüyordu; Marcus Rashford ve Madueke’nin yerine Anthony Gordon ve Bukayo Saka oyuna girdi.

Tuchel, saha kenarında oldukça sinirli bir izlenim bıraktı. Alman teknik direktör, zaman zaman oyuncularının sahada sergilediği performansa inanamıyordu. Bu arada Kongo, az farkla önde olmanın keyfini çıkarıyor ve Dünya Kupası’nda büyük bir sürpriz yapma umuduna giderek daha fazla inanmaya başlamıştı.

Kane, maçın bitimine çeyrek saat kala akıllıca boş alana kaçıp 1-1'i kafayla attığında bu inanç büyük ölçüde azaldı. İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu bu golün tadını almış ve 85. dakikada çok güzel ve sert bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

Atlanta’da son düdük çaldıktan sonra özellikle İngiltere oyuncuları ve taraftarları büyük bir rahatlama yaşadı. Sırada, önümüzdeki hafta Pazartesi günü Azteca Stadyumu’nda ev sahibi Meksika ile oynanacak çeyrek final maçı var.