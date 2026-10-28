Fabrizio Romano’nun çarşamba sabahı bildirdiğine göre Harry Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatacak. Ballon d’Or’un yeni sahibi, 2029 yılının ortasına kadar geçerli olacak bir sözleşmeye imza atacak.

Kane, 2023 yazında Tottenham Hotspur’dan 95 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. O dönemde Allianz Arena’da 2027 yılının ortasına kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı.

Mevcut sözleşmesi gelecek yaz sona ereceği için Bayern ile Kane bir süredir yeni sözleşme konusunda görüşüyordu. Romano’ya göre son pürüzler de giderildi.

İngiliz futbolcunun adı son aylarda sık sık Real Madrid veya FC Barcelona’ya transferle anılsa da Kane, Güney Almanya’da oynamaya devam edecek.

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Kane, Münih’e gelişinden bu yana kulüp formasıyla 159 maça çıktı. Bu maçlarda 156 gol atıp 40 asist yaptı.

125 kez milli formayı giyen Kane, geçtiğimiz aylarda Ballon d’Or’u kazandı. En fazla oyu alarak Kylian Mbappé ve Lamine Yamal’ı geride bıraktı ve bu prestijli bireysel ödülün sahibi oldu.