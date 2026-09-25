İngiltere ve Bayern Münih forması giyen golcü Harry Kane, 2026 yılı Ballon d'Or ödülü yarışındaki şansı hakkında konuştu ve geçen sezonun bu ödülü kazanmak için şimdiye kadarki en iyi fırsatını temsil ettiğini vurgularken, nihai kararın oy verenlerin elinde olduğunu belirtti.

İngiltere ile İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi açılışında karşılaşmasından önce cuma günü düzenlenen basın toplantısında Kane şunları söyledi: "Bu, şu an için en iyi fırsatım. Durumun gelecekte de böyle kalıp kalmayacağını ise görmek için beklememiz gerekecek."

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı sözlerine şöyle devam etti: "Geçen yılın hem bireysel hem de takım olarak en iyi yıllarım olduğunu açıkça dile getirdim. Bu unvanı kazanmaktan son derece gurur duyarım." Kane, geçen sezon boyunca gurur duyduğu birçok başarıya imza attığına da işaret etti.

Kane, ülkesinin milli takımına odaklandığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi her şey başkalarının görüşlerine bağlı. Şu anda ise ben bu takıma yarın galibiyeti getirmesinde yardımcı olmaya odaklanmış durumdayım."