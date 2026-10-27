Harry Kane, Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ı geride bırakarak 2026 Ballon d'Or'u kazandığı ve Londra'da düzenlenen efsanevi törenden saatler sonra sessizliğini bozdu ve sosyal medyayı sarsan duygusal bir mesaj paylaştı.

Bayern Münih'in forveti ve İngiltere Millî Takımı'nın kaptanı İngiliz oyuncu Harry Kane, kariyerinin en büyük hayalini gerçekleştirmesinin ve 2026 yılı Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

Kane'in zaferi, Kylian Mbappé ve Lamine Yamal ikilisiyle yaşanan çetin ve destansı bir rekabetin ardından geldi. Dün akşam İngiltere'nin başkenti Londra'da, "France Football" dergisi ile Avrupa Futbol Federasyonu'nun ortak organizasyonuyla üst üste üçüncü kez düzenlenen ve dünyanın en seçkin 30 yıldızından oluşan bir listeyi içeren törende gerçekleşti.

"X"ten yürekten bir mesaj

Kane, tarihî anını taraftarlarıyla paylaşmakta gecikmedi ve "X" platformundaki resmî hesabından duygusal bir mesaj yayımlayarak şunları söyledi: "Nereden başlasam? Bu, asla unutmayacağım bir akşamdı."

İngiliz yıldız şöyle devam etti: "Gollerle, kupalarla ve özel başarılarla dolu bir yılın ardından Ballon d'Or ödülünü kazanmak büyük bir onur. Bu yıl hem bireysel hem de takım açısından olağanüstüydü."

Kane, zirveye ulaşmasında payı olanları da unutmadı ve takım arkadaşlarına ve ailesine özel teşekkürlerini iletti: "Teknik ekipteki herkese, İngiltere Millî Takımı'ndaki ve Bayern Münih kulübündeki takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aileme, dostlarıma ve bana destek olan herkese teşekkür ederim; bu başarı hepinizin desteği olmasaydı gerçekleşemezdi."

İngiltere Millî Takımı'nın kaptanı, mesajını dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarına yönelik duygusal sözlerle noktaladı: "Nazik bir mesaj gönderen ya da sosyal medyada bir paylaşım yapan herkese teşekkür ederim, bunların hepsini çok takdir ediyorum. Bu an uzun süre hafızamda kazılı kalacak."



