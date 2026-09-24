Harry Kane, spor kariyerinin son dönemi için dikkat çekici bir plan yaptı. Bayern Münih'in 33 yaşındaki golcüsü, futbol kariyerinin ardından NFL'de kicker olarak görev yapmanın hayalini kuruyor ve buna nasıl ulaşabileceğine dair şimdiden bir fikri var.

Kane geçmişte kendisini ciddi şekilde golfe vermeyi de düşündü, ancak bu hedeften artık vazgeçti. İngiliz yıldız golcü, The Sun'a konuşurken, “Handikapım iki ama Wentworth'te on üstü par oynuyorum” dedi. “Sonra orada profesyonellerin oynadığını görüyorum ve biri yirmi altı parla kazanıyor, bu yüzden ben de futbolda kalayım diyorum.”

Kane, Amerikan futbolunda bir maceraya ise sıcak bakıyor. “Bu, daha ciddi şekilde bakmak istediğim bir şey. Her şey kariyerimde önümüzdeki beş ya da altı yılda neler olacağına bağlı ama NFL, golden çok daha gerçekçi.”

İngiltere Milli Takımı kaptanı, penaltıcı olarak sahip olduğu deneyimin kicker olması halinde işine yarayabileceğini düşünüyor. “Bu, alışık olduğum bir şey çünkü esas olarak ayaklarınızla uğraşıyorsunuz. Penaltı kullanmak da benzer bir baskı ve teknik içeriyor ama eğer bunu yapacak olsaydım, buna ciddi şekilde altı ay ile bir yıl arasında çalışırdım.”

Amerikan futbolunda kicker, oyunun belirli anlarında kullanılan bir uzmandır. En önemli görevi, field goal ve ekstra puanlarda topu direklerin arasından ve üst direğin üzerinden geçirmekken, çoğu zaman başlama vuruşlarını da kullanır. Başarılı bir field goal üç sayı kazandırırken, touchdown sonrası ekstra puan bir sayı değerindedir.

Kane, futbol kariyerini bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürüp orada NFL ile bağlantı kurma ihtimalini dışlamıyor. “Belki gelecekte MLS'te oynarsam ya da o doğrultuda bir şey olursa, bu ikisini birleştirebilirsiniz. Ama şimdilik mümkün olduğunca uzun süre futbol oynamak ve son iki, beş ya da on yıldan her şeyi çıkarmak istiyorum.”

Bu arada Kane, mevcut sözleşmesinin sezon sonunda biteceği Bayern Münih'te daha uzun süre kalmaya da yakın. “Hâlâ görüşüyoruz ve bu görüşmeler iyi gidiyor. Oldukça yakınız ama çözülmesi gereken birkaç konu daha var. Bence bir şeyin açıklanması çok uzun sürmeyecek.”

Kane bireysel olarak da mükemmel bir yıl geçirdi ve 26 Ekim'de Londra'da verilecek Ballon d'Or için kendisini adaylar arasında görüyor. “Onu kazanmak inanılmaz olurdu ve bununla muazzam gurur duyardım. Onu kazanma yarışında kesinlikle olduğumu düşünüyorum, bundan en ufak bir şüphem yok.”