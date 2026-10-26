Harry Kane, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanıyor

Harry Kane, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazandı. Bayern Münih'in golcüsü, prestijli ödül töreninin pazartesi akşamı düzenlenen 70. organizasyonunda en iyi futbolcu seçilerek Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ı geride bıraktı.

Törenin bu yıl Londra'da düzenlenmesi, Kane'in zaferine ayrı bir anlam katıyor. İngiltere'nin başkenti, onun yalnızca doğduğu yer değil, profesyonel futbol kariyerine başladığı şehir de.

Kane, ödül töreni öncesinde uzun süredir en büyük favori olarak görülüyordu. İngiliz yıldız golcü, pazartesi öğleden sonra ailesi ve Bayern Münih'ten geniş bir heyetle Londra'ya geldi. Başkan Herbert Hainer, genel müdür Christoph Dreesen ve takım arkadaşı Michael Olise de törendeydi.

İngiliz futbolcu, The London Palladium'daki galada gecenin erken saatlerinde de ödül kazanmıştı. Yılın Forveti seçilen Kane, Gerd Müller Ödülü'nü aldı. Ballon d'Or'u kazanarak buna en önemli bireysel ödülü de ekledi.

Yamal da Altın Top'un güçlü adayları arasındaydı ancak FC Barcelona'nın yıldızı sonunda başka bir ödülle yetinmek zorunda kaldı. Yamal, 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Kopa Trophy'yi üst üste üçüncü kez kazandı.

Yamal ise ilginç bir şekilde takım arkadaşı Pau Cubarsí'nin ödülü daha çok hak ettiğini düşünüyordu. Yamal, "Bu ödül onun olmalıydı çünkü inanılmaz yüksek bir seviyede oynuyor. Bu kupayı hak etti" dedi.

Teknik direktör Luis de la Fuente ve kaleci Unai Simón da Londra'daki törende İspanya'ya ödül getirdi. De la Fuente, İspanya ile Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Yılın Teknik Direktörü seçildi. Simón ise Yılın Kalecisi ödülünü aldı. Yılın Takımı ödülü Paris Saint-Germain'e gitti.

Kadınlarda Barcelona için de başarılı bir geceydi. Alexia Putellas, kariyerinde üçüncü kez Ballon d'Or Féminin'i kazanırken takım arkadaşı Vicky López, en iyi genç yeteneğe verilen Kopa Trophy'yi aldı. Ayrıca Cata Coll Yılın Kalecisi, Barcelona Teknik Direktörü Pere Romeu Yılın Teknik Direktörü seçildi. Katalan devi, kadınlarda Yılın Kulübü ödülünün de sahibi oldu.