Harry Kane, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazandı. Bayern Münih'in golcüsü, prestijli ödül töreninin pazartesi akşamı düzenlenen 70. yılında en iyi futbolcu seçilerek Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ı geride bıraktı.

Bu yılki törenin Londra'da düzenlenmesi, Kane'in zaferine ayrı bir anlam katıyor. İngiltere'nin başkenti, onun hem doğduğu hem de profesyonel futbol kariyerine başladığı şehir.

Kane, ödül töreni öncesinde uzun süredir en büyük favori olarak görülüyordu. İngiliz yıldız golcü, pazartesi öğleden sonra ailesi ve Bayern Münih'ten kalabalık bir heyetle Londra'ya geldi. Başkan Herbert Hainer, genel müdür Christoph Dreesen ve takım arkadaşı Michael Olise de törene katılanlar arasındaydı.

İngiliz futbolcu, The London Palladium'daki gecede daha önce de ödül kazanmıştı. Yılın Forveti seçilen Kane, Gerd Müller Ödülü'nü aldı. Ballon d'Or'u kazanarak bu ödüllere en önemli bireysel ödülü de ekledi.

Yamal da Ballon d'Or'un en güçlü adayları arasındaydı ancak Barcelona'nın yıldızı başka bir ödülle yetinmek zorunda kaldı. Yamal, 21 yaş altı en iyi futbolcuya verilen Kopa Kupası'nı üst üste üçüncü kez kazandı.

Yamal ise dikkat çekici bir şekilde ödülü takım arkadaşı Pau Cubarsí'nin daha çok hak ettiğini düşünüyordu. Yamal, "Bu ödül onun olmalıydı çünkü inanılmaz yüksek bir seviyede oynuyor. Bu kupayı hak etti" dedi.

Teknik direktör Luis de la Fuente ve kaleci Unai Simón da Londra'daki törende İspanya adına ödül kazandı. İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanan De la Fuente, Yılın Teknik Direktörü seçildi. Simón ise Yılın Kalecisi ödülünü aldı. Yılın Takımı ödülü Paris Saint-Germain'e gitti.

Kadınlarda ise Barcelona için başarılı bir geceydi. Alexia Putellas, kariyerinde üçüncü kez kadınlar Ballon d'Or ödülünü kazanırken takım arkadaşı Vicky López, en büyük yeteneğe verilen Kopa Kupası'nı aldı. Ayrıca Cata Coll Yılın Kalecisi seçildi, Yılın Teknik Direktörü ödülü Barcelona çalıştırıcısı Pere Romeu'ya gitti ve Katalan devi kadınlarda Yılın Kulübü seçildi.