Hargreaves: Guardiola'ya Messi değil Kompany lazım

Owen Hargreaves 'e göre Manchester City'nin Avrupa'daki hayal kırıklığını gidermek için ihtiyacı olan kişi Messi değil, yeni bir Kompany.

Owen Hargreaves, 'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için savunmasına takviyeler yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Geride bıraktığımız günlerde 'a elenerek Devler Ligi'ne üst üste üçüncü sezonda da çeyrek finalde veda eden Manchester City'de büyük bir hayal kırıklığı oluşmuş durumda.

faciası sonrasında 'nın süper yıldızı 'nin takımdan ayrılmak istediğini yönetime ve yeni teknik direktör Ronald Koeman'a ilettiği yönündeki iddiaların ardından Arjantinli futbolcunun eski hocası Pep Guardiola ile City'de buluşacağı haberleri hız kazandı.

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Fakat Hargreaves'e göre Man City'ye lazım olan şey Messi değil, yeni bir Vincent Kompany.

BT Sport'a konuşan Hargreaves, "Eminim Pep alabilse Messi'yi alır ama Virgil van Dijk'ın 'da yarattığı etkiyi gördü ve o tip bir oyuncuya daha çok ihtiyaç duyduğunu anlayacak. Pep'in yeni bir Vincent Kompany'ye ihtiyacı var. En gergin anlarda bir maçı size getirebilecek tipte bir oyuncuya." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, 2008 - 2012 yılları arasında Barcelona'da Pep Guardiola'yla çalışmıştı.