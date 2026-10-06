Transfer sezonunun sona ermesine rağmen Julian Alvarez'in Atletico Madrid'deki dosyası kapanmadı; aksine daha belirsiz ve etkili bir sahneye taşındı: oyuncu menajerleri piyasası. İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, Arjantinli forvet, kariyerinin yönetimi konusunda serbest bir oyuncu haline geldi; zira yaklaşık on yıl boyunca işlerini yürüten menajeri Fernando Hidalgo'dan ayrılmayı düşünmeye başladı.

Transfer sezonunun kapanmasından bu yana Alvarez'in yakın çevresi, geleceğini üstlenecek ajansı aramak için harekete geçti; babası Gustavo Alvarez ise yeni temsilcisinin seçiminde kilit bir rol üstlendi. "AS", eski yıldız Javier Pastore ile bağlantılı bir Arjantin ajansının müzakerelerin ileri aşamalara ulaşmasının ardından şu anda yarışta önde olduğunu ve nihai imzanın beklendiğini belirtiyor.

Atletico Madrid, Alvarez'in geleceği nedeniyle çalkantılı bir yaz geçirdi. Oyuncu, çelişkili teklif ve isteklerle ilişkilendirilen geniş bir tartışmanın odağına girdi ve hikaye, isminin daha önce Barcelona ile anılmasına rağmen takımda kalmasıyla sonuçlandı.

Kulüpte, krizin sorumlusunun oyuncunun kendisi olmadığına dair bir inanç vardı. Atletico'nun İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin, ağustos ayının sonunda, Alvarez'in yanıltılma girişimlerine maruz kaldığını söyledi ve onu yıllardır tanıdığını, hem kişisel hem de profesyonel düzeyde değer verdiğini vurguladı.

Hidalgo'nun Alvarez'in işlerinin yönetiminden ayrılması ya da oyuncunun sistemindeki rolünün yeniden düzenlenmesi, özellikle çok sayıda gerginliğe sahne olan bir yazın ardından, oyuncu ile Atletico Madrid arasındaki ilişkiyi yatıştırmaya yardımcı olacak bir adım oluşturabilir.

Alvarez, kulüple 2030 yılına kadar sözleşmeyle bağlı; ancak aynı zamanda ideal olmayan bir sezon başlangıcının ardından Atletico taraftarının güvenini yeniden kazanması ve sahadaki seviyesini geri alması gerekiyor. Cristian Romero ise ona en yakın isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Şu an için Julian Alvarez, gürültüden uzak durmayı ve Benin ile özel nitelik taşıyan bir maça hazırlanan Arjantin Milli Takımı'na odaklanmayı tercih ediyor; zira bu maç, en önemli ilham kaynaklarından biri olan Lionel Messi'nin beklenen veda sahnesiyle ilişkilendiriliyor.

Alvarez'in hafta sonu Madrid'e dönmesi bekleniyor ve o zaman, kulislerde adımları çoktan atılmaya başlanmış bir kararla karşı karşıya kalacak: kariyerinin bir sonraki aşamasını yönetecek menajeri belirlemek.



