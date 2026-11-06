Hapishaneden Camp Nou'ya: Barcelona önemli dosyasını eski İçişleri Bakanı'nın eline bıraktı

Katalonya'da ve ötesinde büyük tartışmalara yol açan beklenmedik bir adımda Barcelona kulübü, kurumsal yönetim bölümünü ağır bir siyasi isimle güçlendirdi: Katalonya hükümetinin eski İçişleri Bakanı Joaquim Forn, kulübün yeni kurumsal yönetim başkanı olarak atandı.

Betevé kanalındaki "La Porteria" programının aktardığı ve "Mundo Deportivo" gazetesinin doğruladığı bilgilere göre Forn, Katalan kulübün kurumsal yönetim bölümü başkanlığı görevini üstlenecek.

Tek bir amaçla yapılan atama: Disiplini yeniden sağlamak

Geçtiğimiz pazartesi onaylanan Joaquim Forn'un atanması, kulübün yönetim modelini güçlendirmeyi amaçlıyor. Forn ayrıca karar alma sürecinin yönetim kurulunun belirlediği hedeflerle uyumlu olmasını sağlamak için çalışacak.

Böylece Barcelona, kurumsal yönetiminde yeni bir evreye giriyor; dünyanın en büyük kulüplerinden birinin içindeki kararları düzenlemeye çalışırken uzun bir siyasi ve hukuki tecrübeye dayanacak.

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Joaquim Forn kimdir?

Hukuk fakültesi mezunu olan ve Barcelona Belediye Meclisi'nde uzun bir siyasi geçmişe sahip Joaquim Forn, Temmuz 2017'de Katalonya hükümetinde İçişleri Bakanı olarak atandı.

Ancak siyasi kariyeri birkaç ay sonra altüst oldu. 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumuna çağrı yapmak suçlamasıyla yargılanmasının ardından aynı yılın ekim ayında istifaya zorlandı.

Forn daha sonra sekiz bakanla birlikte Estremera cezaevine kondu ve 2019 yılında on yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Uzun bir hukuki mücadelenin ardından Forn, 2021 yılında af aldı ve serbest bırakıldı.

Son birkaç yılda Joaquim Forn, Mediapro grubunun hukuk hizmetlerinin bir parçasıydı. Artık tecrübesi, stratejik vizyonu ve kurumsal liderliğiyle Barcelona futbol kulübünün kurumsal yönetim alanını güçlendirmeye katkıda bulunacak.