Brezilyalı futbolcu, son günlerde hiç beklemediği bir kişi tarafından görüşme odasına çağırıldı.

Joana Sanz, Dani Alves'ten ayrılma kararını birkaç gün önce duygusal bir mektupla teyit etti.

Ancak buna rağmen ünlü model, tecavüz iddiasıyla suçlanan futbolcuyu ziyaret etmek için geçtiğimiz Pazar günü cezaevine gitti.

Bu ziyaret hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı ve hala evli olan çiftin, ekonomik meseleleri konuştukları söyleniyor.

Joana Sanz; Geçtiğimiz Salı günü, El programa de Ana Rosa'da Leticia Requejo ile yaptığı bir telefon görüşmesinin basın tarafından yayınlanan kısımlarında tüm şüpheleri giderdi.

Ne söylendi?

Gazeteci, "Joana beni aradı ve cezaevine yaptığı ziyaretle ilgili bazı bilgileri açıklığa kavuşturmak istediğini söyledi.

“Her şeyden önce model, mektubunda zaten yaptığı gibi, bir çift olarak olmasa da şimdiye kadar kocasının yanında kalacağını açıkça belirtiyor.

“Ne zaman yapabilirsem, nasıl olduğunu öğrenmek ve ondan haber almak için onu görmeye gideceğim' diyor. Bu çok karmaşık bir durum.”

Ancak son ziyaretinde para konusunun tartışıldığını reddediyor. Aslında bu konunun hiçbir şekilde konuşmadığını belirtiyor.

Model, “Para hakkında konuşmamıza gerek yok, çünkü Dani ve benim ayrı mülkümüz var.

"Bunaldım!"

“Hiçbir ortak noktamız yok” diyor ve finansal olarak Alves’e hiçbir zaman bağımlı olmadığını garanti ediyor.

“Joana Sanz her zaman finansal olarak bağımsız olmayı tercih etmiştir” diyor gazeteci Requeio.

"Para hakkında konuştuğumuz tek zaman, tüm bu durumlar yeni başlamıştı.

“Bunaldım ve avukatı aracılığıyla ondan benim için Paris’te gideceğim bir daire ayarlamasını istedim.

“Ona, maddi olarak hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Ona bağımlı olmak için işimden asla ayrılmak istemedim” diye ısrar ediyor model Joana.

Ve boşanma durumlarının kesinlikle ekonomik kaynaklı olmadığını doğruluyor.

Öte yandan model, Alves’in durumuyla ilgili bir yorum yapmaktan çekiniyor ve oldukça dürüst bir açıklamada bulunuyor:

"Onu yargılayacak değilim, adalet bunun için var!”