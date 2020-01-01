Hansi Flick: Şampiyonluk için büyük bir adım attık

Bayern Münih'in teknik direktörü, Dortmund karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

, 'nın 28. haftasında 'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek bitimine 6 hafta kala rakibiyle olan puan farkını 7'ye çıkartarak üst üste 8. şampiyonluğuna çok yaklaştı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick "Çok önemli bir galibiyet aldık ve büyük bir adım attık. Teknik direktör olarak ilk şampiyonluğumu kazanacak mıyım? Ben pek gelecek konusunda tahmin yapan biri değilim. Şu an 7 puanlık bir farka sahbiz ve bu iyi hissettiriyor. Çünkü devre arasına girmeden önce liderin 4 puan gerisindeydik." ifadelerini kullandı.

Sezon ortasında Niko Kovac'ın yerine göreve geçici olarak gelen ve daha sonra sözleşme imzalayan Flick, Bayern Münih ile çıktığı 18 maçın 15'ini kazandı.

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Kulüp tarihinde bu başarıyı elde eden tek teknik direktör Pep Guardiola'ydı.