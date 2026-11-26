Hansi Flick, Barcelona’nın Sabah’ı Şampiyonlar Ligi’nde 4-1 yendiği maçta Alejandro Balde’nin performansını övdü. Gözden düşen savunmacıya bu sezon ilk kez ilk 11’de şans veren Flick’in övgüleri, ocak ayında Camp Nou’dan ayrılacağı sıkça konuşulan oyuncu için dikkat çekici bir değişime işaret ediyor.

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Balde, Şampiyonlar Ligi’ndeki nadir fırsatı değerlendirdi

Balde, çarşamba akşamı Azerbaycan’da Barcelona’nın Bakü’de rahat geçen Avrupa deplasmanında kalitesini bir kez daha gösterdi. Sürpriz biçimde ilk 11’de yer bulan 23 yaşındaki oyuncu, sol kanatta enerjik bir performans sergiledi ve konuk ekibin üçüncü golünün asistini yaptı.

Bu fırsat, kulüp kariyerinin kritik bir döneminde geldi. Sezonun büyük bölümünü kenarda geçiren La Masia mezunu, mevcut teknik direktörünün yönetiminde hâlâ takıma katkı sağlayabileceğini göstermek için güçlü bir performansa ihtiyaç duyuyordu.

Flick, savunmacının yaklaşımını övdü

Son düdüğün ardından konuşan Flick, fazla forma şansı bulamayan bir oyuncunun doğrudan bir Avrupa maçına çıkıp hemen iyi performans göstermesinin zorluğunu vurguladı. Alman teknik adam, 65 dakika sahada kalan İspanya milli takım oyuncusunu özellikle övdü.

Flick, “Alejandro Balde iyi bir maç çıkardı, bence mükemmeldi,” dedi. “Bildiğiniz gibi, fazla forma şansı bulamayan bir oyuncunun birdenbire böyle bir maça çıkıp iyi oynaması kolay değil.”

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Gözden düşüşü

Bakü deplasmanı öncesinde Balde, bu sezon oyuna sonradan girdiği beş maçta yalnızca 124 dakika süre almıştı. Katalan deviyle 173 A takım maçına çıkmasına rağmen, Joao Cancelo’nun sol bekte öne çıkması ve 19 yaşındaki Xavi Espart’ın da sakatlanmadan önce iyi performans göstermesiyle tercih sıralamasında geriledi.

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Flick, savunmadaki eksikleri gidermek için Balde’den önce orta saha oyuncusu Frenkie de Jong’a ve 20 yaşındaki Brian Farinas’a bile başvurdu. Kulüpte karar vericiler de Balde’nin hücum bölgesindeki katkısının gelişmemesinden rahatsızdı. Flick ise geçen ay oyuncunun yoğun önde baskı gerektiren sisteme uygunluğunu sorgulamıştı.

Flick o dönemde, “Kendi oyununu oynamak için normalde ihtiyaç duyduğu özgüvene de takımın istediği gibi önde baskı yaparak oynama kararlılığına da sahip değildi,” demişti.

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Kritik ocak transfer dönemi yaklaşıyor

Umut verici performansına rağmen Balde’nin gecesi, ikinci yarıda ayak bileğindeki bir sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla endişe verici biçimde sona erdi. Sorunun tıbbi değerlendirmeden geçmesi gerekiyor. Barcelona, yoğun fikstür öncesinde sorunun hafif olmasını umacak.

Saha dışında ise kış transfer dönemi öncesinde önemli bir karar bekliyor. Barcelona, bek oyuncusunu ocak ayında satmaya açık. Manchester United daha önce onu kiralamayı değerlendirmişti .

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Balde, memleketinde kendini rahat hissettiği ve takımdaki yeri için mücadele etmek istediği için yazın ayrılmayı reddetmişti. Avrupa’daki etkileyici tek bir performansın Camp Nou’daki geleceğini kurtarmaya yetip yetmeyeceği ise henüz belli değil.