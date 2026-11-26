Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha'nın yoğun maç yükünün yönetimi konusunda Carlo Ancelotti ile görüşmediğini kabul etti. Sözlerinin eski rakibine yönelik bir eleştiri olmadığını vurgulayan Alman teknik adam, oyuncuları korumak için kulüp ve millî takım teknik direktörleri arasında daha güçlü bir iletişim kurulması çağrısında bulundu.

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Flick, Raphinha konusunda Ancelotti ile görüşmediğini açıkladı

Flick, Raphinha'nın maç yükünün yönetimi konusunda Ancelotti ile iletişim kurmadığını açıkladı. TNT Sports'a verdiği röportajda Alman teknik adam, Katalan kulübünün Brezilyalı kanat oyuncusunun yoğun maç programını nasıl yönettiğini anlattı.

Raphinha'nın Camp Nou'da kilit bir rol oynaması nedeniyle kulüp ve millî takım görevlerinin fiziksel yükü arasında denge kurmak, Flick için önemli bir öncelik olmaya devam ediyor.

«Herkes işini kendi yöntemiyle yapıyor»

Röportajı yapan kişinin Ancelotti ile iletişim eksikliği olup olmadığını doğrudan sorması üzerine Flick durumu açıkça anlattı. İtalyan teknik adamla geçmişte karşı karşıya gelmiş olsalar da şu anki çalışma ilişkileri, iki takımda da oynayan futbolcular hakkında düzenli bilgi paylaşımını içermiyor.

Flick, «Onunla iletişimim yok. Durum bu» dedi. «Son iki sezonda, en azından geçen sezonda karşı karşıya geldiğimiz için birbirimizi tanıyoruz. Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde de iyi bir ilişkimiz vardı.

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«Sonuçta herkes işini kendi yöntemiyle yapıyor, benim için de bunda bir sorun yok. Bu bir eleştiri değil. Her teknik direktörün kendi takımına odaklanması normal.»

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Raphinha'ya övgü, daha iyi iletişim çağrısı

Flick'in daha güçlü bir iletişim istemesinin ardında, Raphinha'nın Barcelona için gösterdiği yoğun fiziksel çaba yatıyor. Teknik adam, kaptanının bitmek bilmeyen çalışma temposunu, Villarreal karşısındaki etkileyici performansının ardından özellikle övdü.

Flick, «Onun oyun tarzı, tutumu ve zihniyeti bu. Sahada her zaman elinden gelen her şeyi veriyor» dedi. «Villarreal'e karşı yaptıkları inanılmazdı. Çok koşuyor, kilometrelerce mesafe kat ediyor ve muazzam bir tempoyla oynuyor. Rafa böyle biri, bizim kaptanımız.»

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Millî takım çalıştırdığı dönemdeki deneyimine değinen Flick, bir zamanlar kulüp teknik direktörleriyle sürdürdüğü açık iletişimi özlediğini kabul etti. «Elbette millî takım teknik direktörleriyle daha fazla iletişim kurmanın da olumlu olacağını düşünüyorum» dedi. «‘Durumu iyi, durumu iyi değil’ ya da ‘şuna dikkat etmelisiniz’ diyebilmek için. Millî takım teknik direktörüyken bunu yapardım ve açıkçası özlüyorum.»

Bundan sonra öncelik oyuncularda

Flick'in kamuoyuna yaptığı açıklamaların, kendisiyle Ancelotti'nin Raphinha konusunda nasıl koordinasyon kurduğunu değiştirip değiştirmeyeceği henüz belli değil. Şimdilik Barcelona, sezonun getirdiği yoğunlukla başa çıkarken kaptanının sahada kaldığı süreyi ve toparlanma sürecini kulüp içinde yönetmeye devam edecek.