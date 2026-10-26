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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin
Çeviri:

Hansi Flick'e kötü haber: Barcelona'nın as oyuncusu yedi haftaya kadar sahalardan uzak kalacak

La Liga
X. Espart
H. Flick
Barcelona - Real Madrid
Barcelona

Barcelona, yakın dönemde önemli bir as oyuncusundan yoksun kalabilir.

Katalan kulübünün pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, bek Xavi Espart pazar akşamı Real Madrid'e karşı oynanan Clasico'da (1:2) sağ ayak bileğinin sindezmoz ekleminden sakatlandı.

Bu nedenle 19 yaşındaki oyuncu, Blaugrana'nın en azından önümüzdeki resmî maçlarında forma giyemeyecek. Espart toplamda yedi haftaya kadar sahalardan uzak kalabilir.

Genç İspanyol, ilk yarıda televizyon kameralarına yansımayan bir anda yere düşmüş ve oyuna devam edemeyeceğini işaret etmişti. Yerine Alejandro Balde girdi. Öncesinde Real Madridli Aurelien Tchouameni ile girdiği ikili mücadelede sağ bacağı zarar görmüştü.

19 yaşındaki oyuncunun sakatlığı Barca için kötü bir zamana denk geldi. Jules Kounde, Andreas Christensen ve Eric Garcia da çeşitli sakatlıklar nedeniyle şu anda forma giyemiyor.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Xavi Espart bu sezon kaç maç oynadı?

Haftalarca sahalardan uzak kalacak olması Espart için de oldukça üzücü. İspanyol oyuncu, bu sezon teknik direktör Hansi Flick yönetiminde sergilediği iyi performanslarla ilk 11'e girmiş, savunmanın hem sağında hem de solunda görev yapmıştı.

Espart, 2026/27 sezonunda Katalanlar adına tüm kulvarlarda dokuz resmî maça çıktı. Bu maçlarda dört gole katkı sağladı (iki gol, iki asist).

Tahmin edilen yedi haftalık iyileşme süresi doğru çıkarsa 19 yaşındaki oyuncu, Barca'da ancak aralık ortasında yeniden forma giyebilecek. En kötü ihtimalle dönüşü ocak ayını bulabilir.

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