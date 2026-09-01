İş özellikle çok erken sonuçlanmış sayılmazdı ama Hector Fort yine de biraz rahatlamış olabilir. Geçen yıl da yaz transfer döneminin kapanmasına yalnızca birkaç saat kala FC Elche’ye kiralık transferi tamamlanana kadar beklemek zorunda kalmıştı. Real Sociedad ise bu kez biraz daha hızlı davrandı; Bask ekibi San Sebastian temsilcisi, son tarih gelmeden üçgün önce sağ bekin 8,5 milyon euro bonservis bedelli transferini tamamladı.

Böylece Fort için, henüz yedi yaşındayken başladığı 13 yıllık Barcelona dönemi sona erdi. Katalan kulübü daha önce Fort’a, ayrılığını riske atmamak adına artık takım antrenmanlarına katılmaması gerektiğini bildirmişti. Bu durum Fort için kolay olmamış olmalı; gelen bilgilere göre Barca’dan ağır bir kalple ayrılıyor.

Ancak teknik direktör Hansi Flick yönetiminde sportif açıdan bir perspektif kalmamıştı. Flick kısa süre önce Fort için bir kez daha olumlu konuşmuştu; oyuncu uzun süredir Borussia Dortmund’un da radarındaydı. Ancak BVB, Sociedad ile yarışta bu kez kaybeden taraf oldu. Flick, “Hector yetenekli bir oyuncu. Çok hızlı ve ayrıca yüksek teknik kaliteye sahip. Elche’de geçirdiği son sezonun onun için çok değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Hector Fort: 90 dakika oynadığı son maç 15 aydan daha uzun süre önceydi

Fort, La Masia’dan çıkan pek çok yetenek gibi Barcelona’da ikircikli bir dönem geçirdi. 2023/24 sezonunda dönemin teknik direktörü Xavi Hernandez yönetiminde aralık ayında profesyonel debutunu yaptı. Yani akademiden arkadaşları Lamine Yamal, Pau Cubarsi ve Fermin Lopez’in de ilk kez üst seviyede boy gösterdiği aynı sezonda.

Les Corts semtinden çıkan Fort o dönemde 10 maça çıktı. Altısında ilk 11’de yer aldı. Flick bir sonraki sezon takımın başına geçtiğinde ise maç sayısı iki katına çıktı. Fort, maç başına ortalama 32 dakika sahada kalan ve beş kez ilk 11’de başlayan sağlam bir yedek haline geldi. Tüm maç boyunca sahada kaldığı son karşılaşma da bu döneme ait. Bu maç, 3 Mayıs 2025’te Valladolid deplasmanında alınan 2-1’lik galibiyetti.

Böylece Sociedad, çok büyük bir maç ritmine sahip olmayan bir profesyonel kazanmış oluyor. Fort, 2024/25’te Barca formasıyla 638 dakika, bir önceki yıl ise Elche’de 623 dakika oynadı.

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Hector Fort’un FC Elche’deki başlangıcı nasıl geçti?

Ancak Fort’un İspanya’nın doğu kıyısındaki kiralık dönemini değerlendirmek için çıplak istatistiklerin ötesine geçmek gerekiyor. İspanya U20 Milli Takımı’nda bir kez forma giyen oyuncu, son gün transferiyle takıma katıldıktan kısa süre sonra ideal bir başlangıç yapamadı. Üç maçın ardından yaşadığı kas sakatlığı, onu sonuç olarak altı hafta boyunca kenardan izlemeye mahkûm etti.

Ancak ayrılığı sayesinde Barca’nın Roony Bardghji’yi La Liga’ya kaydettirebildiği Fort, çok güçlü bir dönüş yaptı. Kışa kadar üçlü savunmanın önündeki sağ kanat bek rolünde sahip olduğu yetenekleri fazlasıyla gösterdi.

Özellikle aralık ayında Fort formunun zirvesindeydi. 117. dakikada attığı golle Elche’yi Kral Kupası’nda son 32 turuna taşıdı, sadece dört gün sonra ise Girona karşısında alınan 3-0’lık galibiyette iki golün asistini yaptı. Fort maçın ardından oyundan çıkarken Estadio Manuel Martinez Valero’daki taraftarlar onu ayakta alkışladı. Teknik direktör Eder Sarabia da sonrasında, “Ondan çok yüksek bir performans seviyesi çıkarmayı başardık. Çok memnunuz, çünkü olağanüstü oynuyor” sözleriyle övgüde bulundu.

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Hector Fort: Gol sevincinde yaşadığı sakatlığın ardından dört ay ara

Ancak 2025 yılının son maçında Fort büyük şoku yaşadı. Henüz altıncı dakikada bireysel olarak harika bir aksiyonun ardından Rayo Vallecano karşısında skoru 1-0’a getiren şık golü atmıştı. Sonrasındaki gol sevincinde ise Fort, rakibi Nobel Mendy ile çarpıştı, yere düştü ve büyük talihsizlik sonucu sol omzu çıktı.

Yılbaşından iki gün önce FC Barcelona sağlık ekibi tarafından ameliyat edildi ve ancak dört ay sonra sahalara dönebildi. Fort 15 maç kaçırdı, kümede kalma mücadelesi veren Elche bu maçların yalnızca ikisini kazanabildi.

Nisan sonunda yeniden ilk 11’e dönmeden önce, kariyerinin şu ana kadarki en ağır sakatlığını değerlendiren Fort, bunu “soğuk duş” olarak tanımladı. Fort, “Uzun aylardı. Sonuçta böyle şeyler, insanın en az beklediği anda ya da kendini tam formda hissettiği dönemde oluyor. Bu durumu mümkün olduğunca çabuk kabullenmem gerekti” dedi.

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Hector Fort, FC Elche formasıyla kaç kez oynadı?

Sonuç olarak Elche ligde kalmayı kıl payı başardı. Fort kulüp adına 17 maça çıktı ve maç başına ortalama 36 dakika oynadı. Sadece sekiz kez ilk 11’de görev almasına rağmen beş gole doğrudan katkı vermesi hiç de fena değil.

Fort’un BVB’ye transferi, Yan Couto’nun kiralık olarak Como 1907’ye ayrılmasının ardından sağ bekte hâlâ kapanmayan boşluğu doldurmuş olacaktı. Bu nedenle kaçan transfer, yeni transfer Giannis Konstantelias’ın ağır sakatlığı göz önüne alındığında, Dortmund için bir geri adım niteliğinde. Görünüşe göre sarı-siyahlılar transfer çalışmalarını son güne kadar sürdürmek zorunda kalacak.

Fort Almanya’ya net bir rakip olarak gelecek ve seviyeye ile yüksek ritme alışmak için zamana ihtiyaç duyacaktı. Bu adımı kendi ülkesinde atmasının şimdi daha kolay olması beklenebilir.

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Hector Fort: Güçlü ve zayıf yönleri neler?

Fort’un La Real’e verebileceği şey, diğerlerinin önüne açık şekilde çıkan tek bir büyük güçlü yön değil. Elbette hâlâ zayıflıkları var ama komple bir sağ bek olabilmesi için hem sportif hem de fiziksel olarak iyi özelliklere sahip. Ayrıca sol tarafta da görev yapabiliyor.

Sarabia’nın topa sahip olma sisteminde Fort, yalnızca çizgide geniş kalan klasik ve sabit bir bek olarak oynamadı; düzenli şekilde yarı alana da kayarak daha değişken bir rol üstlendi. Birinci sınıf La Masia eğitimi sayesinde yüksek teknik kaliteye sahip, topu iyi kontrol edebiliyor, kombinasyon oyununda güven veriyor ve oyun zekâsı yüksek.

Defansif oyunu, hücum yönlerine kıyasla belirgin şekilde geride kalmasa da Fort’un en büyük gelişim potansiyeli yine burada yatıyor. Özellikle bire bir mücadelelerde daha agresif olması ve hız avantajına sahip rakiplere karşı da istikrar göstermesi gerekiyor. Orta isabeti konusunda ise Dortmund’da geçen sezonun asist kralı Julian Ryerson’dan bir şeyler öğrenebilirdi.

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Hector Fort: BVB sonradan pişman olacak mı?

İspanyol oyuncunun transferiyle Sociedad, çapraz bağ yırtığı nedeniyle eski Bayern oyuncusu Alvaro Odriozola’dan uzun süre yararlanamayacak olmasının yarattığı önemli boşluğu, heyecan verici bir oyuncu profiliyle kapatmış oldu.

Taktiksel esnekliği ve ince tekniğiyle, takımın üç kulvardaki yükünü hafifletebilecek araçlara sahip. Elche’de sakatlığından önce gösterdiği kaliteyi beyaz-mavi forma altında da sergilerse, BVB Fort’u kadrosuna katamamış olmaktan dolayı sonradan hayıflanabilir.

Hector Fort: Profesyonel kariyerine genel bakış