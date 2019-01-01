Hansi Flick, devre arasına kadar Bayern Münih'te

Bayern Münih yönetimi, Niko Kovac'ın ardından geçici olarak göreve getirilen Hansi Flick ile devam edeceklerini açıkladı.

'te 3 Kasım'da görevine son verilen teknik direktör Niko Kovac'ın yerine geçici olarak yardımcısı Hansi Flick getirilmişti.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Flick'in en azından devre arasına kadar takımın başında olacağını açıkladı. Kulüp toplantısında konuşan Rummenigge, Flick'e sonuna kadar güvendiklerini belirterek şunları söyledi:

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"Çok etkileyici antrenman metodları ve taktik planları var. Oyuncularla arası çok iyi. Flick'e inancımız tam. En azından devre arasına kadar Flick ile devam edeceğiz."

'a 5-1 yenildikleri maçın ardından Kovac'ın görevine son verilmişti. Kovac döneminde yardımcı antrenörlük yapan Flick ise karşısında alınan 4-0'lık galibiyette takıma öncülük etti.