Bayern Münih

Hansi Flick, devre arasına kadar Bayern Münih'te

Yorum()
Getty Images
Bayern Münih yönetimi, Niko Kovac'ın ardından geçici olarak göreve getirilen Hansi Flick ile devam edeceklerini açıkladı.

Bayern Münih'te 3 Kasım'da görevine son verilen teknik direktör Niko Kovac'ın yerine geçici olarak yardımcısı Hansi Flick getirilmişti.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Flick'in en azından devre arasına kadar takımın başında olacağını açıkladı. Kulüp toplantısında konuşan Rummenigge, Flick'e sonuna kadar güvendiklerini belirterek şunları söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Çok etkileyici antrenman metodları ve taktik planları var. Oyuncularla arası çok iyi. Flick'e inancımız tam. En azından devre arasına kadar Flick ile devam edeceğiz."

Editörün Seçtikleri

Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maçın ardından Kovac'ın görevine son verilmişti. Kovac döneminde yardımcı antrenörlük yapan Flick ise Borussia Dortmund karşısında alınan 4-0'lık galibiyette takıma öncülük etti.

 

Kapat