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Anthony Correia'nın FC Utrecht teknik direktörlüğündeki geleceği, geçen cumartesi SC Cambuur karşısında alınan acı verici iç saha yenilgisinin (2-3) ardından belirsizleşti. Ancak Hans Kraay junior, kulübün onu şimdiden göndermesini "çok tuhaf" bulacağını söylüyor.

ESPN yorumcusu, Goedemorgen Eredivisie programında bu görüşünü dile getirdi. Utrecht sezona çok kötü başlamış olsa da Kraay junior, Correia'nın performansı hakkında hüküm vermek için henüz çok erken olduğunu düşünüyor.

"Bir teknik direktörün elindeki oyuncu kadrosu kadar iyi olduğunu söylemeye cesaret eden eski futbolcular ve teknik direktörler var" diyerek söze başlayan Kraay junior, "Bence ellerindeki kadro hiç de kötü değil" dedi.

"Yönetim olarak onu aklı başında bir kararla seçtiyseniz şimdi onunla yollarınızı ayırmanız gerçekten çok tuhaf olur" diyerek görüşünü net biçimde ortaya koydu.

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Kraay junior, Utrecht'in teknik direktörüne güvenini şu sözlerle sürdürdü: "Kariyerini büyük bir özenle inşa etmiş biri. Katwijk'te iyi iş çıkardı, Telstar'ı çok kısıtlı bir bütçeyle üst lige çıkardı."

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Algemeen Dagblad, günün erken saatlerinde Correia'nın Utrecht'teki konumunun "ciddi biçimde sarsıldığını" bildirmişti. Haberde, oyuncu grubunun teknik direktöre güvenini hâlâ koruduğu da belirtilmişti.

Kraay junior, bu güveni doğrulayarak "Bence çok iyi bir teknik direktör, çünkü bunu eleştirel oyunculardan duydum" dedi. "Gerçekten yetenekli ama 20 bin kişinin baskısını hissederken bir noktadan sonra durumu sürdürmek mümkün olmuyor."

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Utrecht, Eredivisie'de oynadığı 13 maçın ardından 15. sırada. Takım 12 puan topladı ve 16. sırayla arasındaki fark yalnızca iki puan.

Correia'ya durumu tersine çevirmek için zaman tanınıp tanınmayacağı önümüzdeki dönemde belli olacak. Gelecek hafta ADO Den Haag deplasmanında, belirleyici olabilecek bir maça çıkacaklar.