Hans Kraay junior çok sert eleştirdi: "Onun her şeyi kontrolsüz"

Hans Kraay junior, Hollanda Milli Takımı'nın Yunanistan karşısındaki (2-2) oyununu sert şekilde eleştirdi; özellikle de Quinten Timber'ın performansını. Bunu ESPN'de söyledi.

"İlk yarı gerçekten korkunçtu" değerlendirmesinde bulunan Kraay, "Hollanda Milli Takımı üç oyuncuyla geriden oyun kurmak istedi; Jurriën Timber, Virgil van Dijk ve Van de Ven ile" dedi.

"Rakiplerin giderek daha fazla Van de Ven'i tamamen boş bıraktığı izlenimine sahibim, çünkü o geriden oyun kurma konusunda çok iyi değil" diye devam eden muhabir, "Bu arada Jurriën Timber'ın da oyunu çok kötü kurduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

Ardından Kraay, Quinten Timber'ı özel olarak değerlendirdi. "Daha fazla vasat oyuncumuz da vardı, örneğin Quinten Timber. Feyenoord'da, özellikle Arne Slot döneminde, çok iyi bir box-to-box orta saha olan oyuncunun şu hale geldiği izlenimine sahibim: her şey vahşi ve kontrolsüz."

"Vahşi, kötü bir ilk kontrol ve ardından bunu bir faulle telafi etmeye çalışma. Onun oyununda her şey biraz vahşi" görüşünü dile getiren Kraay, Jan Joost van Gangelen'in Crystal Palace oyuncusunu fevri olarak nitelendirmesine de değindi.

Eski Feyenoordlu, Yunanistan karşısında talihsiz bir maç çıkardı ve devre arasında oyundan alındı. Yerine giren Ryan Gravenberch maçı daha iyi kontrol etti, ardından Hollanda Milli Takımı 2-0'lık geri düşüşü telafi edebildi.

Orta saha oyuncusu, Almanya karşısında da (1-1) iyi bir izlenim bırakmamıştı. Timber o maçta çok top kaybı yaptı, Kai Havertz'e yaptığı faulün ardından erken bir sarı kart gördü ve 57. dakikada yerini Joey Veerman'a bıraktı.







