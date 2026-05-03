Hans Kraay Jr., PSV'nin dikkat çeken genç yeteneğe ilgisini açıkladı

Hans Kraay Jr., Almere City'nin kanat oyuncusu Marley Dors'a hayranlık duyuyor. ESPN'deki "Goedemorgen Eredivisie" programında Kraay, PSV'nin de 20 yaşındaki forvetle ilgilendiğini açıkladı.

Dors, Keuken Kampioen Play-off'larında Almere City formasıyla yeteneğini sergiledi. FC Den Bosch ile oynanan iki maçta iki gol atmayı başardı ve Kraay'i çok memnun etti.

Görüntüleri izleyen analist, yetenekli forvet hakkında övgü dolu sözler sarf ediyor. "Marley Dors'un çok yeteneği var," diyerek söze başlayan Kraay, ardından Hedwiges Maduro'ya fikrini soruyor. Maduro, onu Almere'de oynadığı dönemden tanıyor.

"Çok iyi ifade ettin. İyi bir oyuncu. 10 numarada da oynayabilir; sık sık içe doğru gelen bir sol kanat oyuncusu. Bu yüzden bu kadar çok gol atıyor," diye başlıyor Maduro.

"Derinliği var, koşabiliyor ve kolayca gol atabiliyor. Çok sevimli bir oyuncu, iyi bir çocuk ve kafası da yerinde. Evet, potansiyeli var," diye devam ediyor.

Bu potansiyelin diğer kulüpler tarafından da fark edildiği, Almere'de de biliniyor, diyor Kraay. "Keuken Kampioen Divisie galasında Almere City yönetimine rastladım ve bana şöyle dediler: 'Tüm o coşkunun ardından ona hemen yeni bir sözleşme teklifi yaptık'," diyor Kraay ve ardından somut bir kulüp ismi veriyor. "Ve artık PSV'nin ona ilgi duyduğu bir noktaya geldik," diyor analist.

Marley Dors, kulübün kendi altyapısından yetişti ve şu ana kadar Almere'nin A takımında sadece dokuz kez forma giydi ve bu maçlarda üç gol attı. Ancak, İkinci Lig'de mücadele eden genç takımda bu sezon çok değerli bir oyuncu. 24 maçta 16 gol ve 8 asist kaydetti.