Hans-Joachim Watzke: Bundesliga devam edecekse...

Hans-Joachim Watzke, Bundesliga'nın devam edebilmesi durumunda yalnızca seyircisiz olacağını söyledi.

CEO'su Hans-Joachim Watzke, koronavirüs nedeniyle askıya alınan 'nın yalnızca seyircisiz olarak devam edebileceğini açıkladı.

'da Sport Show programına konuşan Watzke, "Eğer bu sezon devam edecekse bu ancak seyircisiz olarak gerçekleşir. Bu oldukça net" ifadelerini kullandı.

60 yaşındaki yönetici, 14 Mart'ta oynanması planlanan ama salgın nedeniyle ertelenen mücadelesiyle ilgili olarak, "Riski en aza indirmek için her şey yapıldı. Eğer Ruhr derbisini oynasaydık 80 kişi anca gelirdi" dedi.