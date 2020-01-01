Hans-Joachim Watzke: Bundesliga devam edecekse...
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Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, koronavirüs nedeniyle askıya alınan Bundesliga'nın yalnızca seyircisiz olarak devam edebileceğini açıkladı.
Almanya'da Sport Show programına konuşan Watzke, "Eğer bu sezon devam edecekse bu ancak seyircisiz olarak gerçekleşir. Bu oldukça net" ifadelerini kullandı.
60 yaşındaki yönetici, 14 Mart'ta oynanması planlanan ama salgın nedeniyle ertelenen Schalke mücadelesiyle ilgili olarak, "Riski en aza indirmek için her şey yapıldı. Eğer Ruhr derbisini oynasaydık 80 kişi anca gelirdi" dedi.