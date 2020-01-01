Hangi ülkelerde futbol devam ediyor?
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra küresel salgın haline dönüşen koronavirüs nedeniyle birçok ülkede ligler ertelendi.
Ülkemizde ise Cumhurbaşkanlığı tarafından 12 Mart Perşembe günü yapılan açıklamada tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna dek seyircisiz oynanacağı duyurulmuştu. Bu kararda bir değişiklik olmadı.
Türkiye dışında futbolun devam ettiği bazı ülkeler şu şekilde:
Angola, Avustralya, Bahreyn, Belarus, Brezilya, Nijerya, Nikaragua, Singapur.