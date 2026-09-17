Carlos Espi, bu sezon La Liga'da Real Madrid'i iki kez kurtarmayı başardı; ilk hafta takımına Espanyol karşısında galibiyeti armağan ettikten sonra aynısını Elche karşısında da tekrarladı.

Foot Mercato sitesi, Cadena Ser radyosuna dayanarak, bu yaz Real Madrid'in kadrosuna katılan 21 yaşındaki Espi'nin Barcelona forması giymesinin mümkün olabileceğini aktardı.

İspanyol radyosu, Espi'nin yaz transfer döneminde Barcelona'ya önerildiğini, ancak Katalan kulübünün asli oyuncu olmayan bir futbolcu için 25 milyon euro ödemeyi reddettiğini ve teknik direktör Hansi Flick'in takımının oyun tarzına uygun başka seçenekleri tercih ettiğini açıkladı.

Gazeteci Siki Rodriguez, Espi'nin Levante ile geçirdiği harika sezonun ardından bu yaz Barcelona'ya önerildiğini söyledi.

Rodriguez, şunları ekledi: "Menajeri onu Barcelona'ya önerdi, ancak kulüp, onun harika bir oyuncu olduğunu değerlendirdikten sonra, asli oyuncu olmayacak ve fazla süre alamayacak bir forvet için 25 milyon euro ödemek istemediği için transferi tamamlamamaya karar verdi."

Barcelona'nın alternatif planı ise sözleşmesini kısa süre önce 2030'a kadar uzatan Hamza Abdülkerim oldu.

Mısırlı oyuncu, hücumları bitirmede iyi olan genç forvet özelliklerini karşılıyor.

Barcelona'nın eski oyuncusu Jofre Mateu, Cadena Ser radyosunda şöyle konuştu: "Espi'nin Barcelona'ya önerilmesini ve geçen sezonun bitiminin ardından, tüm saygı ve sevgimle, Levante'den daha iyi bir kulüpte kariyerine devam etmesini anlıyorum."

Mateu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak oyun felsefesi, oyuncuların özellikleri ve ayrıca aynı özelliklere sahip olmayan genç bir oyuncuya zaten yatırım yapmış olmanız nedeniyle, Barcelona'nın başka özellikler aramakta daha iyi davrandığını düşünüyorum. O dönemde Hamza'ya yatırım yaptıysanız, neden başka bir oyuncuyu transfer etmeye gidesiniz ki?"

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