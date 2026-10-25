24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport
Çeviri:

Hamza'nın durumu ne? El Clasico öncesi Barcelona kadrosunu 4 eksik vurdu

H. Flick
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
H. Abdelkarim
Almanya
İspanya
Mısır

Flick krizi nasıl çözecek?

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin onuncu haftasında bugün pazar günü oynanacak Real Madrid maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Flick'in tercihlerinde Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García ve Andreas Christensen sakatlıkları nedeniyle yer almazken, Alman teknik adam El Clásico'da Barça'nın hücum seçenekleri arasına Hamza Abdülkerim'i kattı.

Barcelona'nın El Clásico için açıkladığı tam kadro şöyle:

Kaleciler: Joan García - Szczesny - Livakovic.

Defans: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Xavi Espart - Gerard Martín - Álex Campos.

Orta saha: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Guerín.

Hücum: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdülkerim.

Barcelona, 27 puanla İspanya Ligi'nde lider konumda bulunurken, Real Madrid 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin