Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin onuncu haftasında bugün pazar günü oynanacak Real Madrid maçı için takımının kadrosunu açıkladı.
Flick'in tercihlerinde Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García ve Andreas Christensen sakatlıkları nedeniyle yer almazken, Alman teknik adam El Clásico'da Barça'nın hücum seçenekleri arasına Hamza Abdülkerim'i kattı.
Barcelona'nın El Clásico için açıkladığı tam kadro şöyle:
Kaleciler: Joan García - Szczesny - Livakovic.
Defans: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Xavi Espart - Gerard Martín - Álex Campos.
Orta saha: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Guerín.
Hücum: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdülkerim.
Barcelona, 27 puanla İspanya Ligi'nde lider konumda bulunurken, Real Madrid 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor.