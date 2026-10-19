Barcelona, Paris Saint-Germain karşılaşması öncesinde ağır bir darbe aldı. Jules Koundé ve Eric Garcia'nın, Şampiyonlar Ligi kapsamında iki takım arasında oynanacak merakla beklenen maç hazırlıkları için takımın Fransa'nın başkentine yapacağı yolculukta yer almayacağı kesinleşti. Savunma hattı böylece birçok önemli eksikle boğuşuyor.

İspanyol "Marca" gazetesi, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in, Luis Enrique'nin yönettiği Paris ekibi karşısında bu iki oyuncuya güvenemeyeceğini belirtti. Koundé dizinde burkulma yaşıyor, Eric Garcia ise kendisini yaklaşık bir ay sahalardan uzak tutacak bir sakatlık geçirdi.

Koundé'nin adı Paris'e gidecek takımın ilk listesinde yer almış, ancak ardından maça yetişemeyeceği kesinleşmişti. Bu sakatlık Eric Garcia'nın yokluğuna eklendi; ayrıca Andreas Christensen ve Roony'nin de eksikliği sürüyor. Bu durum, Flick'in elindeki savunma seçeneklerini yönetme görevini daha da zorlaştırıyor.

Barcelona savunma krizi ortasında Paris'e gidiyor

Barcelona'nın pazartesi sabahı Paris'e gitmesi ve öğleden sonra bir antrenman yapması planlanıyor. Bu çalışma, Katalan ekibi için Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir sınav olan karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında gerçekleşecek.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Bu gelişme, Barcelona kafilesinin Sevilla'dan dönüşte fırtına nedeniyle güçlük yaşamasının ardından geldi. Fırtına takımın varışını geciktirdi ve bu da oyuncuların Avrupa maçı için toparlanmasına ve hazırlanmasına kalan süreyi azalttı.

Hamza, Barcelona'nın listesine dahil edildi

Barcelona'nın listesinde Mısırlı forvet Hamza'nın adı yer aldı. Teknik ekibin, A takımındaki sınırlı süreleri nedeniyle kendisine oynama fırsatı verme kararı almasının ardından Hamza cumartesi günü ikinci takımla sahaya çıktı.

Hamza, ikinci takımla Utebo karşısında maça ilk 11'de başladı ve ilk golü kaydetmeyi başardı. Böylece Avrupa karşılaşması öncesinde teknik ekibin hesaplarında yeni bir şans elde etti.

Barcelona'nın Paris maçı kadrosu

Kaleciler: Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic

Defans: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart, Campos

Orta saha: Brian Farinas, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Marc Bernal, Rodri

Forvet: Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon