Hamza kapıyı sertçe çalıyor: Barcelona'nın hesaplarını sarsan Mısırlı yetenek

Barcelona'nın genç Mısırlı forveti Hamza Abdülkerim, yeni sezon hazırlık döneminde dikkat çekmeye devam ediyor. Katalan takımının hesaplarına güçlü bir şekilde dahil olmasını sağlayan göz kamaştırıcı performanslar sergileyen genç oyuncu, kulübün sezon başlamadan önce yeni hücum çözümleri aradığı bir dönemde öne çıkıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre 18 yaşındaki Hamza, Basel karşısında hazırlık döneminin en dikkat çekici anlarından birini yaşadı. İyi bir ortanın ardından doğrudan bir vuruşla harika bir gol kaydeden oyuncu, hazırlık maçlarında gol sayısını 3'e çıkararak eline geçen fırsatları değerlendirme yeteneğini kanıtladı.

Hamza'nın golü sadece siciline yeni bir katkı olmakla kalmadı; aynı zamanda Barcelona'nın mevcut hücum çözümlerinin bazılarında eksikliğini hissettiği gerçek bir santrforun özelliklerini de ortaya koydu. Zira oyuncu, ceza sahası içinde iyi bir sezgi ve hareket kabiliyeti ile atakları doğrudan sonlandırma becerisi gösterdi.

Barcelona bir yandan ön hattı güçlendirmek için gerçek bir santrfor ararken, Hamza'nın çıkışı Hansi Flick liderliğindeki teknik heyete ek bir seçenek sunuyor. Özellikle oyuncunun henüz 18 yaşında olması, gelişmek ve tecrübe kazanmak için önünde geniş bir alan bulunduğu anlamına geliyor.

Barcelona bazı dönemlerde sahte forvet fikrine dayanıyor. Bu, kulübe Lionel Messi gibi isimlerle büyük bir tarih yazdıran yöntem. Takımın hâlihazırda bu rolü üstlenebilecek birden fazla oyuncusu bulunuyor, ancak Hamza'nın varlığı Flick'e farklı bir seçenek sunuyor: ceza sahası içinde hareket eden ve son dokunuşun peşinde koşan bir forvet.

Genç oyuncunun, Barcelona'nın 5-0 kazandığı Basel maçındaki performansı, hazırlık dönemindeki olumlu görüntülerin bir devamı niteliğindeydi. Zira Hamza hücum üçlüsünde varlığını hissettiriyor ve gerek başarılı denemelerle sonuçlansın gerekse tamamlanamasın, kendisine sürekli fırsatlar yaratıyor.

Katalan yönetimi transfer piyasasındaki seçeneklerini değerlendirmeye devam ederken, Hamza'nın bu performanslarını sürdürmesi Flick'in hesaplarına kendini dayatıyor ve yeni sezonun hücum kadrosunun hatlarını belirlerken oyuncuyu göz ardı etmeyi zorlaştırıyor.

Hazırlık döneminin, genç bir oyuncunun Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde rekabet etme yeteneğine dair tek başına yeterli bir ölçü olmadığı doğru olsa da, Hamza şimdiye kadar kendisine sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi başardı. Böylece Barcelona içinde şu soru gündeme geldi: "Mısırlı forvet, hesapta olmayan sürpriz mi olacak?".