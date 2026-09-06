Barcelona, yaz transfer dönemini yaz boyunca takımın en büyük hedefi olan Arjantinli forvet Julian Alvarez'i kadrosuna katamadan tamamlıyor; ancak gol yollarındaki net forvet mevkisini kapatacak yeterli çözümü bulmuş olmanın rahatlığıyla.

Brezilyalı Gabriel Jesus'un son anlarda gerçekleşen transferi, sportif direktör Deco'nun aylar öncesinden hazırladığı bir planın son parçası olarak değerlendiriliyor; nitekim bu plan, Arjantinli oyuncunun Katalan takıma katılmaması gibi zaten gerçekleşen senaryoya karşı hazırlanmıştı.

İspanyol "Sport" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Barcelona sportif direktörü Deco, yakın çevresinde Julian Alvarez'i transfer etmenin ve onu Atletico Madrid'den çıkarmanın zorluğunu hiçbir zaman gizlemedi.

Bu nedenle, Barcelona bu ihtimali açık tutarken Deco alternatif seçenekler bulmak için çalıştı ve İngiliz forvet Anthony Gordon'un ismi onun için son derece cazip bir seçenek olarak öne çıktı.

Gordon'un doğal mevkisi kanat olmasına rağmen, sportif direktör geçtiğimiz sezon Newcastle United'ın Gordon'un net forvet olarak oynadığı çeşitli maçlarını analiz ederken ona özel bir hayranlık duydu.

Oyuncunun bu mevkiyi yorumlama ve kavrama biçimi ile hareketliliği Deco'nun büyük beğenisini topladı; özellikle de iki farklı mevkiye seviyesinde ve performansında herhangi bir düşüş olmadan kolayca uyum sağlaması.

Deco, tam bir gizlilik içinde yürüttüğü yoğun temaslara başladı; oyuncunun çevresindekilerle iletişime geçti ve İngiltere'nin başkenti Londra'ya birçok seyahat gerçekleştirdi. Sonunda geçtiğimiz 27 Mayıs'ta transferi başarıyla yönlendirip sonuçlandırmayı başardı.

Dikkatlerin büyük bölümü Julian Alvarez'in durumunu takip etmeye yoğunlaşmışken, Barcelona alternatif seçeneğini çoktan güvence altına almıştı.

Gordon, yalnızca bir kanat oyuncusundan çok daha fazlası olarak değerlendiriliyor. Deco, İngiliz oyuncunun özelliklerine, özellikle de kenarlardan içeri girme ve boşluklara hücum etme kabiliyetine, derinlikte oynarken konumlanış biçimine, topu almak ve oyun kuruluşuna katılmak için kolayca geri gelmesine büyük hayranlık duyuyor. Ayrıca boyunun uzunluğu, ona ortaları ve kafa toplarını değerlendiren bir forvet olarak ek çözümler sunuyor.

Sportif direktör, kısa sayılmayacak bir süredir yakın çevresine net bir düşünceyi aktarıyordu: Gordon, teknik direktör Hansi Flick'in ihtiyaçlarına göre hem kanat hem de net forvet olarak oynayabilir. Bu esneklik, onunla anlaşmaya varma kararının en belirleyici etkenlerinden biriydi.

Barcelona bu hamleyle, Julian Alvarez'e ilişkin herhangi bir senaryoya karşı kendini güvence altına aldı; buna, aynı mevki için bir başka seçenek sunabileceğini kanıtlayan genç Hamza Abdülkerim'in öne çıkması da eşlik etti.

Barcelona, transfer döneminin son haftalarına, büyük transfer tamamlanmasa bile yalnızca transfer yapmış olmak için transfer yapmak zorunda olmadığını bilerek geldi.

Barcelona son saatlerde büyük bir sürprize imza atarak Brezilyalı Gabriel Jesus'u 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Brezilyalı forvet, iki sezonluk ve bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşmeye imza attı; Katalan kulübünün transfer piyasasında ideal bir fırsat olarak gördüğü bir anlaşma.

Jesus'un transferi sınırlı bir mali riskle öne çıkıyor; zira oyuncu en iyi seviyesini geri kazanması halinde son derece üst düzey bir performans sergileyebilir ve gelişiyle, yazın uzun dönemlerinde tamamen Julian Alvarez dosyasında yaşanacaklara bağlı görünen mevkiye yapılan takviye tamamlanmış olur.

Sonuç olarak, son gelişmelere göre ve beklenmedik herhangi bir dönüş dışında, Arjantinli forvet bir sezon daha Atletico Madrid'de kalacak. Ancak Barcelona bu ihtimale uzun süredir hazırlanıyordu; önce Deco'nun ta başından beri bir kanattan çok daha fazlası olarak gördüğü Gordon geldi, ardından Hamza Abdülkerim yerini garantiledi ve son anda Gabriel Jesus ortaya çıktı.

Barcelona, ana hedefi olarak belirlediği forvetle anlaşmayı sonuçlandıramadı; ancak Deco, yalnızca Julian Alvarez'e bağlı kalmamak için hazır bir plan bıraktı; bu plan, piyasanın son saatlerine ulaşmasından çok önce hayata geçirilmişti.



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