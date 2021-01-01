Hamza Hamzaoğlu'nun galibiyet mutluluğu

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Hatayspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantsında iyi bir takıma karşı zor bir maç oynadıklarını söyledi.

Hatayspor’u bugüne kadar oynadığı futbol için tebrik eden Hamzaoğlu, maçın son 10 dakikasına kadar nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadıklarını belirtti.

Her şeyi doğru yaptıklarını vurgulayan Hamzaoğlu, "Golleri bulduk, oyunun kontrolünü elimizde tuttuk rakibi çok fazla kalemize yaklaştırmadık ama son 10 dakikada yediğimiz golden sonra Hatayspor’un baskıları arttı ve biz de bu baskılara cevap veremedik. Bu maçlar kolay olmuyor ve kolay kazanılmıyor. Artık ligdeki her maç çok zor. Kazandığımız için mutluyuz oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.